Die Risiken und Chancen von Schönheitsoperationen: Was man vor dem Eingriff wissen sollte

Schönheitsoperationen sind beliebt wie nie zuvor. Neben den gewünschten Veränderungen hat jedoch jeder Eingriff mögliche Risiken, über die sich Patienten vor der Operation bewusst sein sollten. Dieser Artikel fasst daher zusammen, was Sie vor der Schönheitsoperation wissen sollten.

Die beliebtesten Beauty-OPs

Schönheitsoperationen sind mittlerweile keine Randerscheinung mehr, sondern sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Eingriffe reichen dabei von kleineren Maßnahmen wie Lippen aufspritzen über die Nasenkorrektur bis zu komplexeren Behandlungen wie Body Contouring. 2014 war laut Befragungen die Brustvergrößerung die beliebteste Schönheitsoperation. Mittlerweile legen sich auch immer mehr Männer unter das Messer. Im vergangenen Jahr berichtete das Statistische Bundesamt, dass die Lidstraffung die Brust-OP im Beliebtheitsranking überholt hat, aber beide Eingriffe in Bezug auf ihre Anzahl pro Jahr etwa gleich auf sind.

Chancen von Schönheitsoperationen

Schönheits-OPs haben eine Reihe von offensichtlichen Vorteilen:

Verbessertes Aussehen

Gesteigertes Selbstbewusstsein

Potenzieller positiver Einfluss auf die Gesundheit

Es gibt diverse Gründe, aus denen sich Männer oder Frauen einer Schönheitsoperation unterziehen. Einer der Hauptbeweggründe ist jedoch, das eigene Äußere näher an die eigenen Vorstellungen zu bringen. In der heutigen, sich selbst optimierenden Welt ist es kein Tabu mehr, dafür auf chirurgische Hilfe zurückzugreifen. In einigen Fällen ist neben dem Nacheifern von Schönheitsidealen jedoch auch eine psychische Belastung mit dem Wunsch nach einer Veränderung verbunden. Egal, ob abstehende Ohren, zu große Nase oder zu kleine Brust: Was als störend empfunden wird, ist sehr individuell. Mit einer Schönheitsoperation können diese Leiden behoben werden und das Selbstwertgefühl dramatisch steigen und sich die Lebensqualität deutlich verbessern. Beauty-Eingriffe können außerdem positive Gesundheitseffekte haben, wenn überschüssiges Gewebe entfernt wird oder Betroffene beispielsweise bei Brustverkleinerungen die Belastung für den Rücken reduzieren.

Risiken von Schönheitsoperationen

Da die meisten Beauty-OPs wie Lippen aufspritzen oder Lider straffen nicht medizinisch notwendig sind, übernehmen Krankenkassen selten die Kosten hierfür. Da jeder chirurgische Eingriff Risiken birgt und auch Schönheitsoperationen keine Ausnahme bilden, sollte die Entscheidung wohlüberlegt sind.

Zu den häufigsten Gefahren gehören Infektionen, Komplikationen bei der Anästhesie, die allergische Reaktionen oder Atemprobleme auslösen sowie Blutungen, die während oder nach der Operation auftreten. Grundsätzlich ist bei Beauty-OPs das Ziel, Narben aus ästhetischen Gründen zu vermeiden und wo das nicht geht, zu minimieren. Dennoch können im Nachhinein Narben zurückbleiben, die auf den Eingriff hinweisen. Das von Patienten oft als größtes empfundene Risiko ist, dass die Schönheitsoperation nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt und weitere Eingriffe zur Korrektur nötig werden.

Um die individuellen Risiken des geplanten Beauty-Eingriffs zu minimieren, ist es wichtig, einen erfahrenen und seriösen Chirurgen zu wählen und sich umfassend aufklären zu lassen.

Sich vor der Entscheidung ausreichend mit der gewünschten Beauty-OP beschäftigen

Schönheitsoperationen haben für Patienten sowohl Risiken als auch Chancen. Wer sich über die möglichen Nebenwirkungen bewusst ist und eine auf den persönlichen Bedürfnissen basierende, informierte Entscheidung trifft, kann sich nach dem Eingriff auf den nächsten Blick in den Spiegel freuen.