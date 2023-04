Slowenische Lehrerin stirbt durch Euthanasie in der Schweiz

Alenka Curin Janzekovic, eine Lehrerin aus Slowenien, ist am 13. März in der Schweiz auf die von ihr gewählte Weise – nämlich durch Euthanasie – verstorben.



Ihr Ehemann Marijan beschrieb ihre letzten Momente für die slowenische Zeitung Novice: „Sie trank das bittere Getränk und aß dann eine Schokolade.“ Er versprach, dass er bis zu seinem eigenen Tod weiter für die Legalisierung der Euthanasie kämpfen werde, genauso wie Alenka es tat. Alenka wurde am 6. Juli 1957 in Maribor geboren und litt an Morbus Morquio, einer seltenen erblichen Stoffwechselstörung, die dazu führte, dass ihre Knochen und Knorpel langsam zerfielen.



Sie hatte im Laufe ihres Lebens mehr als zehn Operationen und war vollständig steif, konnte sich nur mit Unterstützung von Krücken bewegen und war aufgrund ihrer Krankheit auf Euthanasie angewiesen. In einem Interview mit kroatischen Medien vor einigen Jahren sagte sie, dass sie und ihre Schwester niemals zulassen würden, dass sie hilflos im Bett liegen.

„Es ist teuer, aber wenn man sich entscheidet, es zu tun, weiß man, dass man das Geld vorbereiten muss. Die Schweiz ist das einzige Land, das Ausländern Euthanasie erlaubt und damit Geld verdient“, sagte Alenka. Der Euthanasieprozess in der Schweiz kostet 10.790 CHF (10.899 €) und die Bedingung ist, dass die Person eine unheilbare Krankheit in der Endphase hat.



Kandidaten sind auch diejenigen, die unter unerträglichen Schmerzen leiden und diejenigen mit dauerhaften Behinderungen.

Abgesehen von der Schweiz ist die Euthanasie auch in Belgien, Spanien und den Niederlanden legal.