Die schönste Frau vom Balkan kommt aus Serbien

Eine Fachjury wählte Deana Babić aus Novi Sad zum schönsten Balkan Model 2022.

Unglaubliche 21.000 Frauen registrierten sich dieses Jahr für den Balkan-Wettbewerb „Model des Jahres“. Eine Jury wählt die schönsten 100 Frauen aus, die dann noch drei Castings bestehen mussten. Deana war eine von ihnen. Sie schaffte es in die Gruppe der 20 Finalistinnen und nahm den Titel „Model of the Year Balkan 2022“ mit nachhause.

Einige Shootings für Titelbilder internationaler Zeitschriften hat sie schon absolviert, jetzt steht noch die Erfüllung des Werbevertrages an. Dabei wird Deana das Werbegesicht für 140 Reklameplakate am gesamten Balkan sein. Ebenso darf sich die junge Serbien auf einen Auftritt bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes im Mai freuen. Die Versace Fashion Show in Mailand Ende Oktober wird das Model auch eröffnen.

Dena Babić aus Novi Sad. zVg

Mit dem Sieg des Balkan-Titels qualifizierte sich die 21-Jährige für das Finale der Miss Europe 2022, das heuer in Wien ausgetragen wird.

Neben ihren Model-Terminen wird Deana allerdings nicht viel Zeit haben, denn sie studiert Wirtschaft. Auch war sie Mitglied des serbischen Schwimmteams und ist dem Sport immer Treu geblieben.