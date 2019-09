Die schönste Politikerin des Balkans kommt aus dem Kosovo (FOTO/VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Das ehemalige Mitglied des Parlaments in Kosovo, Duda Balje (42), sorgte aufgrund ihres großen Vermögens für Aufsehen. Außerdem wird sie als die schönste Politikerin des Balkans bezeichnet.

Die Medien in Albanien und Kosovo berichten über Baljes, für kosovarische Verhältnisse, immensen Reichtum. Dort hat sie eine 60 Quadratmeter-Wohnung in Wert von 80.000 Euro, ein 500 Quadratmeter-Haus (150.000 Euro), zwei Büroflächen ihres Mannes in Wert von 280.000 Euro sowie zwei Autos in Wert von insgesamt 30.000 Euro. Sie und ihr Mann hätten dazu 21.000 Euro gespart.

Balja ist eine kosovarische Politikerin bosnischer Abstammung. Sie war Vorsitzende der Kommission für Menschenrechte, Gleichberechtigung, sowie vermisste Personen- Dazu hat sie einen Master in Betriebswirtschaft und einen Doktortitel in Personalmanagement, ist verheiratet und hat drei Kinder.

Wie sie selbst dem Portal „Prive.al“ sagte, bekommt sie öfter Komplimente von Männern: „Mein Mann ist deswegen oft eifersüchtig“.

