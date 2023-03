Ceca hat eine neue Haarfarbe: Sie sieht jetzt ganz anders aus (FOTO+VIDEO)

Die Sängerin Svetlana Ceca Raznatovic erschien gestern bei der Aufzeichnung der neuen Show des Musikwettbewerbs „Zvezde Granda“ in einer völlig neuen Ausgabe. Ceca änderte nämlich ihre Haarfarbe und viele erkannten sie zunächst nicht.

Raznatovic hat ihren Look mit helleren Haartönen aufgefrischt, und nach Meinung vieler steht diese Frisur perfekt zu ihr.

Diese Woche entschied sich die Sängerin für ein funkelndes kurzes Kleid, das sie mit rosa Stiefeln und einer Tasche in der gleichen Farbe kombinierte. Sichtlich gut gelaunt begrüßte sie die versammelten Medien und betrat mit einem Lächeln im Gesicht das „Zvezde Granda“-Studio.

(FOTO: Screenshot/ Instgaram)

Wir erinnern Sie daran, dass der „Zvezde Granda“-Wettbewerb in den vergangenen Wochen im Zentrum eines Skandals stand, als einer der Teilnehmer das Jurymitglied Snezana Djurisic beschuldigte, von ihm Bestechungsgeld verlangt zu haben. Der Skandal, der in der Region ausbrach, als Nata Vukadinovic, die Mutter des „Zvezde Granda“-Kandidaten Dusan Vukadinovic, die Juryvertreterin Snezana Djurisic beschuldigte, sie um Geld gebeten zu haben, damit ihr Sohn in die nächste Runde des Wettbewerbs gehen könne.

Diese Information hörte Djurisic außerhalb des Landes, und beschloss, viele Unklarheiten in der Show „Puls Srbije“ zu klären, die auf Kurir TV ausgestrahlt wurde.

➤ Sie sprach offen über die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit für Aufruhr sorgten.

Unter anderem sagte sie, sie sei von allem, was passiert ist, schockiert, doch alles wurde ihr schnell klar. Ihrer Meinung nach haben diese Menschen ganz andere Absichten. Daher warnte sie alle Personen, dass sie vorsichtig sein sollten, wenn sie falsche Anschuldigungen verbreiten wollen, denn sie könne das Gegenteil beweisen und tue es gerade für den aktuellen Fall, wofür ihr Rechtsanwalt Misa Petrovski zuständig ist. Dabei betonte Djurisic, dass sie von Anfang an bei „Zvezde Granda“ aktiv war und deshalb versichere, dass niemand weitergekommen ist oder gewonnen hat, weil er jemanden bestochen hatte.