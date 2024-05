Diese 3 Sternzeichen beginnen bald ein neues Kapitel

Steht der Mai für Veränderung? Für drei Sternzeichen gilt das auf jeden Fall, denn für sie beginnt schon bald ein neues Kapitel in ihrem Leben.

Der Frühling und Sommer kündigen sich langsam an, und mit den ersten warmen Tagen erwacht in vielen ein völlig neues Lebensgefühl. Die belebende Atmosphäre, die in der Luft liegt, verleiht frischen Tatendrang, unterstützt uns dabei, Altes loszulassen, und erweckt uns aus unserem Winterschlaf.

Stier

Dank des Neumonds im eigenen Sternzeichen am 8. Mai fühlen sich die Stiere ganz in ihrem Element. Sie erleben einen Schub an Selbstvertrauen, wissen genau, was sie wollen, und setzen ihre Interessen entschlossen durch. Dadurch können sie neue Ziele erreichen und ein altes Kapitel abschließen.

Steinbock

In den kommenden Wochen erwarten den Steinbock Begegnungen mit neuen Menschen, die sich als langanhaltende Wegbegleiter erweisen könnten. Diese Kontakte unterstützen ihn dabei, neue Erfahrungen zu machen und den Fokus auf die positiven Aspekte des Lebens zu richten.

Krebs

Mit dem Neumond beginnen die Krebse, ihr eigenes Wohl in den Mittelpunkt zu rücken, anstatt sich ständig zuerst um andere zu kümmern. Dadurch können sie endlich unangenehme Gewohnheiten loswerden und neue, gesunde Routinen entwickeln. Dieser Neuanfang kommt dem Wasserzeichen besonders zugute.