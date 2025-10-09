Diese 3 Sternzeichen schlagen ein neues Kapitel auf!

Himmlische Kräfte treffen aufeinander: Der Waage-Neumond am 21. Oktober 2025 bringt nicht nur Harmonie, sondern fordert mit Spannungsaspekten zu Pluto und Jupiter tiefgreifende Veränderungen.

Der Neumond im Zeichen der Waage, der am 21. Oktober 2025 um 14:25 Uhr eintritt, verspricht einen bedeutenden Wendepunkt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Himmelskonstellationen rücken besonders die Themen Harmonie, Balance und aufrichtigen Dialog in den Mittelpunkt – Qualitäten, die dem Luftzeichen Waage von Natur aus entsprechen.

Diese lunare Phase bringt jedoch auch herausfordernde Aspekte mit sich: Das Quadrat zu Pluto legt verborgene Dynamiken offen, die nicht mehr umgangen werden können. Parallel dazu intensiviert das Quadrat zu Jupiter im Krebs emotionale Reaktionsmuster und macht grundlegende Einstellungen sichtbar. Diese astrologische Situation könnte wesentliche Entscheidungen in Familie, Partnerschaft oder Beruf erforderlich machen. Es gilt nun, überholte Strukturen loszulassen und Raum für authentischere Lebensentwürfe zu schaffen.

Waage

Für Menschen mit dem Sternzeichen Waage bedeutet dieser kraftvolle Neumond im eigenen Zeichen eine Zeit fundamentaler Neuorientierung. Fragen der Selbstbestimmung, partnerschaftliche Beziehungen und persönliche Ambitionen gewinnen an Dringlichkeit. Der Einfluss Jupiters verstärkt die emotionale Komponente, was lange aufgeschobene Entscheidungen beschleunigen kann. Für dieses Luftzeichen steht jetzt die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse im Vordergrund – selbst wenn dies bedeutet, sich gegen die Erwartungen anderer zu positionieren.

Krebs

Krebsgeborene erleben durch die Spannungsaspekte zwischen Neumond und Jupiter im eigenen Zeichen eine Phase, in der emotionale Wahrheiten unausweichlich werden. Familiäre Konstellationen, Wohnverhältnisse oder vertraute Muster kommen auf den Prüfstand. Diese Entwicklung betrifft nicht nur äußere Umstände, sondern initiiert auch eine Neubewertung innerer Prioritäten. Die Oktober-Konstellation eröffnet die Möglichkeit, bewusst zwischen Vergangenheitsbindungen und Zukunftsperspektiven zu wählen und ein tragfähiges Fundament für langfristiges Wohlbefinden zu errichten.

Steinbock

Steinböcke spüren durch den Neumond am 21. Oktober eine Aktivierung ihrer zentralen Karriere- und Lebensziele. Pluto, der als langfristiger Wandlungsfaktor im Steinbock wirkt, erhöht den Druck, eingefahrene Routinen zu durchbrechen und überholte Strukturen endgültig abzulegen. Gleichzeitig eröffnet diese lunare Phase Chancen für neue berufliche Allianzen und zukunftsfähige Lebensentwürfe. Weitreichende Entscheidungen wie ein Wohnortwechsel oder der Schritt in die berufliche Selbständigkeit gewinnen an Bedeutung.

Da Steinböcke nun verstärkt den inneren Impuls verspüren, ihr Leben nach ihren lange gehegten Vorstellungen zu gestalten.