So könnt ihr mit der richtigen Heizstufe dauerhaft sparen!

Die kleinen Zahlen auf dem Heizungsregler verbergen ein Geheimnis, das bares Geld wert ist. Hinter jeder Ziffer steckt eine exakte Temperatur mit direkten Folgen für die Haushaltskasse.

Jeder Heizungsregler in Deutschland trägt die Ziffern eins bis fünf, doch die wenigsten wissen, welche Temperatur sich tatsächlich hinter diesen Zahlen verbirgt. Die standardisierten Thermostatköpfe lassen sich zwar präzise einstellen, geben jedoch nicht direkt die Gradzahl an. Die Ziffern stehen für unterschiedliche Raumtemperaturen: Die Eins entspricht etwa zwölf Grad, die Zwei sorgt für 16 Grad, während die Drei eine Raumtemperatur von 20 Grad erzeugt. Wer den Regler auf die Vier dreht, heizt den Raum auf 24 Grad auf, und die höchste Stufe Fünf bringt es auf beachtliche 28 Grad Celsius. Zwischen den Hauptzahlen markieren kleine Striche jeweils ein Grad mehr.

Doch welche Einstellung ist für welchen Raum optimal? Das Umweltbundesamt empfiehlt für regelmäßig genutzte Wohnräume eine Temperatur von 20 Grad. In der Küche reichen laut Experten etwa 18 Grad aus, während für Schlafzimmer 17 Grad als ideal gelten. Badezimmer dürfen mit 21 bis 22 Grad etwas wärmer sein.

Konkret bedeutet das: Der Heizungsregler sollte in Wohnräumen auf Stufe drei stehen, in Küche und Schlafzimmer zwischen zwei und drei, im Bad zwischen drei und vier. Ein wichtiger Hinweis: Mit jedem Grad weniger sinken die Energiekosten langfristig um rund sechs Prozent.

Verbreitete Irrtümer

Ein verbreiteter Irrtum ist übrigens, dass das maximale Aufdrehen der Heizung den Raum schneller erwärmt. Die Verbraucherzentrale stellt klar: Der Thermostatkopf funktioniert nicht wie ein Wasserhahn. Die Wärmeentwicklung erfolgt graduell – die Raumtemperatur steigt langsam an, unabhängig von der gewählten Einstellung.

Wer beim Heizen ausschließlich nach Gefühl vorgeht, verschwendet oft unnötig Geld. Durch bewusstes Heizen lassen sich die Kosten deutlich reduzieren.

Die richtige Einstellung des Thermostats ist dabei entscheidend für ein angenehmes Raumklima und einen schonenden Umgang mit dem Geldbeutel.