FOREVER ALONE

Diese 5 Sternzeichen haben richtig Pech in der Liebe

Wer kennt sie nicht – Menschen, die unentwegt Glück in der Liebe zu haben scheinen, aber auch jene, denen es einfach nicht gelingen will, den richtigen Partner zu finden. Daran könnten aber die Sterne schuld sein. Folgende 5 Sternzeichen haben Pech in der Liebe:



Die Jungfrau

Dieses Sternzeichen zeichnet sich durch seine emotionale und aufopfernde Art aus. Fällt man ihnen aber einmal in den Rücken, erschwert es ihnen ihre nachtragende Ader, sich erneut auf etwas Neues einzulassen. Jungfrauen sind skeptisch und verbauen sich dadurch oft selbst die Chance auf das große Glück.

Die Fische

Optimismus ist nur eine der vielen Stärken dieses Sternzeichens. Nicht selten werden sie durch ihre gutgläubige Art aber auch verletzt und enttäuscht. Dass Fische aber gut mit Liebeskummer umzugehen wissen, ist definitiv von Vorteil.

