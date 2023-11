Diese Familien bekommen 100 Euro „Weihnachtszuschuss“ pro Kind

Das Land Oberösterreich hat beschlossen, die Weihnachtszeit für einkommensschwache Familien ein wenig heller zu gestalten. Mit einem Weihnachts-Familienzuschuss von bis zu 400 Euro pro Familie soll ein Lichtblick in einer ansonsten oft schwierigen Zeit geschaffen werden. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erklärte dazu: „Viele Menschen leiden nach wie vor unter der Teuerung, sei es beim Wohnen oder beim Heizen – gerade die Weihnachtszeit trifft einkommensschwache Familien besonders.“

Die Auszahlung dieses Zuschusses erfolgt automatisch; ein Antrag ist nicht notwendig. Anspruchsberechtigt sind Familien, die bereits einen Energiekostenzuschuss, Wohnbeihilfe oder den Wohn- und Energiekostenbonus beantragt haben. Laut Landesberechnungen können somit rund 52.000 Familien von dieser Maßnahme profitieren.

Insgesamt kommen die Mittel etwa 95.000 Kindern zugute. Mit einer maximalen Auszahlung von 400 Euro pro Familie beläuft sich die Gesamtsumme auf rund 9,5 Millionen Euro. Doch der Weihnachts-Familienzuschuss ist nur ein Baustein in einem umfangreichen Paket zur Unterstützung einkommensschwacher Familien. Zusammen mit dem Heizkostenzuschuss, dem Wohn- und Energiebonus, dem Energiekostenzuschuss und der Schulstartunterstützung können Familien Landeszuschüsse zwischen 1.200 und 2.000 Euro, je nach Anzahl der Kinder, erhalten.

Die endgültige Entscheidung über den Weihnachts-Familienzuschuss fällt in der Regierungssitzung am 4. Dezember. Doch schon jetzt ist klar: Mit dieser Initiative sendet das Land Oberösterreich ein starkes Signal der Solidarität und Unterstützung an seine einkommensschwachen Bürger.

Maßnahme notwendig

Landeshauptmann Stelzer betonte die Notwendigkeit dieser Maßnahme: „Viele Menschen leiden nach wie vor unter der Teuerung, sei es beim Wohnen oder beim Heizen – gerade die Weihnachtszeit trifft einkommensschwache Familien besonders.“ Mit dem Weihnachts-Familienzuschuss wird ein wichtiger Schritt getan, um diesen Familien in der Weihnachtszeit eine finanzielle Entlastung zu bieten und ihnen ein frohes Fest zu ermöglichen.