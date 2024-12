Diese Geschäfte haben zu Weihnachten offen!

In der Weihnachtszeit dreht sich vieles um Einkäufe und Vorbereitungen für die Feiertage. Für die Wienerinnen und Wiener, die in letzter Minute noch Geschenke oder Zutaten besorgen möchten, gibt es am 24. Dezember einige Gelegenheiten dazu.

Geöffnete Geschäfte am 1. Weihnachtstag

9., Spar im AKH / Währinger Gürtel 18-20, 9-19 Uhr

15., Billa am Westbahnhof / Europaplatz, 8‐21 Uhr

21., Spar in der Klinik Floridsdorf, 8-18 Uhr

Flughafen Wien, 10-22 Uhr

Flughafen Wien, Billa bei Terminal 3, 6-20 Uhr

Flughafen Wien, Billa bei Terminal 1, 5.30-20 Uhr

Geöffnete Geschäfte am 2. Weihnachtstag

1., Billa im Herrnhuterhaus, Neuer Markt 17, 10-20 Uhr

1., Spar, Babenbergerstraße 9, 10-19 Uhr

2., Billa am Praterstern, 6-22 Uhr

9., Billa am Franz-Josefs-Bahnhof /Julius Tandler Platz, 6-22 Uhr

9., Spar im AKH / Währinger Gürtel 18-20, 9-19 Uhr

15., Billa am Westbahnhof / Europaplatz, 5.30-23 Uhr

21., Spar in der Klinik Floridsdorf, 8-18 Uhr

Flughafen Wien, 6.30-22 Uhr

Flughafen Wien, Billa bei Terminal 3, 6-22 Uhr

Flughafen Wien, Billa bei Terminal 1, 5.30-20 Uhr

Neben den Supermärkten stehen Kunden in vielen Wiener Bezirken Automatenshops, darunter jene von „Alladean“, 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Diese Angebote ermöglichen es, spontane Besorgungen zu erledigen und sind besonders hilfreich für unerwartete kulinarische Notwendigkeiten.