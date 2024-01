Diese Heizkosten werden jetzt billiger!

Die Preise für Holzpellets sind im Jänner erneut gesunken. Heizöl und Erdgas bleiben erheblich teurer: Haushalte, die auf Pellets setzen, profitieren von hohen Kostenvorteilen.

Holzpellets kosten in Österreich im Durchschnitt aktuell 35,06 Cent pro Kilogramm. Damit sind sie um 1,5 Prozent günstiger als im Vormonat und weisen einen Preisrückgang von 31,9 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres auf. Heizöl extraleicht und Erdgas erweisen sich als deutlich teurer. Erdgas kostet aktuell knapp 146 Prozent, Heizöl extraleicht rund 67 Prozent mehr. In Österreich zeigen damit die aktuellen Zahlen zum fünften Mal in Folge eine erfreuliche Entwicklung für Pelletheizer.

Heizen mit Öl und Gas ist teuer

Heizöl extraleicht ist aktuell um 66,5 Prozent teurer als Pellets, Erdgas kostet sogar um 145,9 Prozent mehr. Für einen Haushalt, der pro Jahr 3000 Liter Heizöl verbraucht, bringt der Einsatz von Pellets aktuell eine Ersparnis von rund 1.400 Euro pro Heizsaison. Gegenüber einer Erdgasheizung, die rund 30.000 kWh verbraucht, ermöglichen Pellets eine Einsparung von über 3.000 Euro pro Heizsaison.

Neue Förderungen für Pelletkessel steigern die Nachfrage

Seit 1. Jänner gibt es neue staatliche Förderungen für den Umstieg von Öl- oder Gasheizungen auf moderne Pelletheizungen von bis zu 75 Prozent: Die Fördermittel für den Wechsel zu erneuerbaren Heizsystemen wurden mehr als verdoppelt. Mit bis zu 18.000 Euro unterstützt die neue Bundesförderung den Umstieg von einer Öl- oder Gasheizung auf eine Pelletheizung. Hinzu kommen noch mehrere tausend Euro Förderungen der Bundesländer. Christian Rakos, Geschäftsführer des österreichischen Pelletverbandes, betont: „Noch nie gab es so hohe Förderungen für den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen. Jetzt umzusteigen bringt doppelten Nutzen: enorme Ersparnisse für Haushalte und einen Beitrag zum Klimaschutz. Heizen mit Öl und Gas wird so hoffentlich bald Geschichte sein.“