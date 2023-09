Diese Lebensmittel sind in anderen Ländern verboten!

Reisen bildet, sagt man – und das gilt nicht nur für Sprachen, Sitten und Gebräuche, sondern auch für die kulinarische Welt. Manchmal offenbart sich dabei Erstaunliches: Was bei uns zum täglichen Leben gehört, ist anderswo aus den unterschiedlichsten Gründen verboten. Wir nehmen euch mit auf eine Weltreise der verbotenen Leckereien.

Kaugummi

Ein Leben ohne Kaugummi? Kaum vorstellbar! Doch in Singapur ist genau das die Realität. In der asiatischen Metropole sind Kaugummis nur erlaubt, wenn es einen medizinischen Grund gibt, wie zum Beispiel die Entwöhnung vom Rauchen. Aufgrund des hohen Stellenwerts von Sauberkeit in Singapur ist das Wegwerfen von Kaugummis auf der Straße ebenfalls strafbar.

Rohmilch

In Kanada, Schottland, Australien und in 24 der 50 US-Bundesstaaten ist der Verkauf von unbehandelter Milch verboten. Dieses Gesetz erstreckt sich auch auf Produkte, die aus unbehandelter Milch hergestellt werden, wie zum Beispiel die Käsesorten Camembert und Emmentaler. Der Grund dafür ist die Besorgnis der Behörden hinsichtlich potenzieller Krankheitserreger, die in Rohmilch vorhanden sein könnten.

Überraschungseier

In der Kindheit haben Überraschungseier für zahlreiche Glücksmomente gesorgt – nicht nur wegen der leckeren Schokolade, sondern vor allem wegen des kleinen Spielzeugs, das sich im Inneren befindet. In den USA sind Überraschungseier jedoch genau aus diesem Grund verboten.

Seit 1938 gilt in den USA das Gesetz, das den Verkauf von Süßigkeiten verbietet, die „nicht essbare Objekte“ enthalten, um Kleinkinder zu schützen. Diese Regelung gilt auch für den Import, und wer sie bei seiner Einreise ignoriert, muss eine hohe Strafe zahlen.

Mohnsamen

In österreichischen Bäckereien ist Mohn kaum wegzudenken – sei es auf Brötchen oder in süßem Gebäck. In Taiwan, Singapur, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten werden Mohnkörner jedoch aufgrund der darin enthaltenen Opiate als Rauschmittel betrachtet und sind daher verboten.