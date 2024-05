Laut aktuellen Schätzungen des amerikanischen Instituts für Krebsforschung und des Weltfonds für Krebsforschung könnten 30 bis 40 Prozent aller Krebserkrankungen durch eine gesunde Ernährung und Lebensführung verhindert werden. Medizinische Experten betonen daher die Bedeutung einer bewussten Lebensweise zur Vorbeugung von Krebs. Im Mittelpunkt der Empfehlungen steht insbesondere der Verzehr bestimmter Lebensmittel, während andere möglichst gemieden werden sollten.

Kritischer Blick auf verarbeitetes Fleisch

Prävention durch Diätwahl Dr. Anaum Maqsood, eine Expertin auf dem Gebiet der gastrointestinalen und hämatologischen Onkologie, rät insbesondere vom Konsum verarbeiteter Fleischprodukte ab. Diese enthalten laut aktuellen Studien Nitrosamine, die in Verbindung mit der Entstehung verschiedener Krebsarten gebracht werden. Die wissenschaftliche Forschung unterstützt diese Annahme: Bereits eine moderate Erhöhung des Konsums verarbeiteten Fleisches kann das Risiko für Brustkrebs um 6% und für kolorektalen Krebs um 18% steigern, zusätzlich zu einem erhöhten Risiko für weitere Krebsarten.

Die Gefahren üppig verarbeiteter Nahrung

Ein allgemeiner Rat Onkologe Daniel Landau zieht es vor, generell übermäßig verarbeitete Lebensmittel zu meiden. Er verweist darauf, dass Produkte, die in Tüten verpackt sind, oftmals nicht die gesündeste Wahl darstellen. Darunter fallen beispielsweise Chips und ähnliche Snacks, die reichlich Salz und Konservierungsstoffe enthalten. Diese Zusätze können laut Landau toxische Substanzen einschließen, die als krebserregend gelten.

Alkoholkonsum und Krebsrisiko

Ein weiterer Risikofaktor Über den Verzicht auf verarbeitete Lebensmittel hinaus empfiehlt Dr. Maqsood, den Konsum von Alkohol zu begrenzen. Zahlreiche Studien verbinden regelmäßigen Alkoholkonsum mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Krebsarten.

Lesen Sie auch: Mbappé wechselt laut Influencer doch nicht zu Real MadridKylian Mbappé, das Wunderkind, hat bekanntgegeben, dass er Paris Saint-Germain zum Ausklang der laufenden Spielzeit verlassen wird.

Mbappé wechselt laut Influencer doch nicht zu Real MadridKylian Mbappé, das Wunderkind, hat bekanntgegeben, dass er Paris Saint-Germain zum Ausklang der laufenden Spielzeit verlassen wird. Wien: Hier ist es besonders laut!Wien, eine Großstadt mit zwei Millionen Einwohnern, zählt zu den ruhigsten Städten Europas. Entdecken Sie die Oasen der Ruhe in der Donaumetropole.

Wien: Hier ist es besonders laut!Wien, eine Großstadt mit zwei Millionen Einwohnern, zählt zu den ruhigsten Städten Europas. Entdecken Sie die Oasen der Ruhe in der Donaumetropole. Durfte Mitnehm-Pizza nicht im Lokal essen: Mann zündet Pizzeria anAuslöser war ein Streit zwischen einem Gast und den Gastgebern über die Bestellung einer Pizza zum Mitnehmen.

Die mediterrane Ernährung: Ein Schlüssel zur Krebsprävention?

Gesunde Akzente setzen Dr. Landau hebt die mediterrane Diät als vorteilhaft für die Krebsprävention hervor, da diese den Fokus auf Obst und Gemüse legt und den Verzehr von rotem Fleisch einschränkt. Die anti-entzündlichen Eigenschaften der in dieser Diät enthaltenen Lebensmittel könnten ein Schlüssel sein, um das Krebsrisiko zu minimieren. Inflammation, die durch Zucker und Fette gefördert wird, kann das Wachstum krebsfördernder Zellen anregen. Insbesondere in den USA wird eine Kombination aus entzündungsfördernder Ernährung und einem sitzenden Lebensstil als Grund für die hohen Raten an Darmkrebs diskutiert, die zunehmend auch jüngere Menschen betrifft.

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Risikosenkung

Die Rolle der Ernährung Einigkeit besteht darin, dass eine Ernährung, die reich an anti-entzündlichen Zutaten ist, der beste Weg sein könnte, das Krebsrisiko zu verringern. „Kein einzelnes Lebensmittel kann Krebs verhindern, aber eine gesunde Ernährung kann helfen, das Risiko zu reduzieren“, schlussfolgert Dr. Maqsood. Der Fokus sollte auf dem Verzehr von viel Gemüse, Vollkornprodukten, Obst, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen liegen – Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind und Schutz vor Krankheiten bieten. Indem man schädliche Nahrungsmittel meidet und sich für gesunde Alternativen entscheidet, kann jeder Einzelne einen Beitrag zur Krebsprävention leisten.