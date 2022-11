Diese Mitarbeiter bekommen eine 500 Euro-Prämie

Land Niederösterreich zahlt eine Prämie in Höhe von je 500 Euro an mehr als 23.000 Pflegekräfte aus. Die rund 10 Millionen Euro teure Maßnahme wurde bei der Pressekonferenz am Montag vorgestellt. Bei der Pflegeprämie von 500 Euro handelt es sich um eine steuerfreie Bonuszahlung.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte die Bundesregierung auf, den von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bereits im Mai angekündigten Entgeltzuschuss des Bundes rasch auszuzahlen. Die Bundesregierung müsse „schließlich ihre Versprechen einhalten und zu ihrem Wort stehen“.

Mitglieder der niederösterreichischen Landesregierung übten Kritik an der Bundesregierung, die ihrer Meinung nach ihre Zusagen nicht einhalte und sprachen über Gehaltserhöhungen im Gesundheits- und Pflegebereich.