Diese Personen bekommen nun österreichische Staatsbürgerschaft schneller

In Kooperation mit der Stadt Wien bietet das Beratungszentrum für Migranten Informationsveranstaltungen für bis zu 170 Personen pro Termin an.

Seit letztem Jahr ist die Nachfrage von Wiener mit fremder Staatsangehörigkeit nach der Österreichischen Staatsbürgerschaft enorm gestiegen. Mittlerweile interessieren sich rund 1.300 Bürger pro Monat für einen Informationstermin bei der Stadt Wien Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35), vor einem Jahr waren dies noch rund 600. Um der rasant gestiegenen Nachfrage nachzukommen, hat die Stadt Wien in Kooperation mit dem Beratungszentrum für Migranten ein neues Format für Erstinformationsgespräche entwickelt. Bei den neuen Gruppenterminen werden pro Termin bis zu 170 Personen über die Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft informiert.

„Ich freue mich, dass sich immer mehr Wiener dazu entscheiden, die Österreichische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Hürden und teilweise absurden gesetzlichen Bestimmungen führt das Staatsbürgerschaftsverfahren oftmals zu viel Frust. Wir können in Wien leider die Bundesgesetze nicht ändern, aber wir können unser Informationsangebot verstärken, um die Menschen auf diesen, oft langwierigen, Prozess gut vorzubereiten. Ab April sind in der MA 35 zusätzlich 93 neue Mitarbeiter*innen im Dienst. Unser Ziel ist, durch diese Maßnahmen die Verfahren effizienter zu gestalten und die Kapazitäten der Behörde bis Herbst um 50% zu erhöhen. Langfristig muss jedoch dringend das Staatsbürgerschaftsgesetz modernisiert und erneuert werden, um langwierige Verfahren zu verhindern!“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Ab April: Acht Termine monatlich mit bis zu 170 Personen

Ab April wird das Angebot ausgeweitet – monatlich finden acht solcher Gruppentermine mit je bis zu 170 Teilnehmer statt. Thematisiert werden die gesetzlichen Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft sowie die Schritte und Unterlagen, die für ein Verfahren bei der zuständigen Landesbehörde MA 35 notwendig sind. Die Anmeldung zu den Terminen erfolgt über die Stadt Wien Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35).

Maryam Singh vom Beratungszentrum für Migranten erklärt: „Für Interessierte ist es essentiell, fundiert beraten und erstinformiert zu werden, bevor sie in den oft als mühevoll empfundenen Einbürgerungsprozess starten. Im Rahmen unserer Erstinformationsgespräche erfahren Teilnehmer*innen, welche Dokumente gebraucht werden, wie die nächsten Schritte aussehen und wie diese vorzubereiten sind. Und wir geben eine realistische Einschätzung ab, ob Interessierte bereits die notwendigen Voraussetzungen erfüllen oder noch Zeit benötigen. Damit sparen Teilnehmer*innen, Behörden und nicht zuletzt der Steuerzahler viel Mühe und Geld. Wir freuen uns sehr, dass ein erster Durchgang der Erstinformationsgespräche ausgesprochen erfolgreich war – die hohe Nachfrage spricht für die Notwendigkeit und Wirksamkeit des Formats!“

Auch online können sich Interessierte mithilfe des neuen Online Assistenten informieren, ob Sie die Voraussetzungen für die österreichische Staatsbürgerschaft erfüllen. Am Ende der Befragung ist es möglich, einen Termin zu buchen.

70 Prozent der Einbürgerungen in Österreich von Wien durchgeführt

Im Jahr 2022 wurden von insgesamt 20.606 Einbürgerungen in Österreich fast 70 Prozent in Wien durch die Stadt Wien Abteilung für Einwanderung und Staatsbürgerschaft (MA 35) durchgeführt. 14.167 Personen wurden demnach im Vorjahr in Wien eingebürgert.

Ein großer Anteil der Einbürgerungen betrifft die gestellten Anzeigen für die Staatsbürgerschaft für NS-Opfer und deren Nachkommen. Die Wiener Behörde ist für fast alle dieser Verfahren weltweit zuständig. Viele Anträge kommen aus den Ländern Israel, USA und Großbritannien.

Türkei und Syrien sind Spitzenreiter

Die Einbürgerung von Personen mit Wohnsitz in Österreich verzeichnete ein Wachstum von zwölf Prozent. Insgesamt wurden neben denjenigen, die aufgrund der Verfolgung durch das NS-Regime eingebürgert wurden, knapp 10.910 Menschen eingebürgert. Der Großteil dieser Personen stammt aus Syrien (1.165), der Türkei (1.087), Bosnien (800) und Serbien (667) und erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft.