Diese Promis sind überraschenderweise verwandt

Ahnenforscher haben herausgefunden, dass viele Hollywood-Stars, Royals und berühmte Politiker Verwandte im Film-, Mode- und Musikbusiness haben. Durch die Erforschung ihrer Stammbäume stoßen sie immer wieder auf neue und überraschende Verbindungen. Wir haben einige dieser Verbindungen entdeckt und möchten sie euch nicht vorenthalten. Es scheint, als ob Erfolg in manchen Familien im Blut liegt.



Die Website „Find My Past“ veröffentlichte Archive von 1600 bis 1948, die überraschende Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Berühmtheiten aufzeigen. Die Informationen sind öffentlich zugänglich.



Eine Verbindung zwischen der verstorbenen Königin Elizabeth II. und Schauspieler Johnny Depp wurde aufgedeckt. Die beiden sind im zwanzigsten Grad verwandt, da ein Teil von Depps Vorfahren aus Yorkshire in England stammt. Die Verbindung beruht auf der Tatsache, dass beide von Edward III. abstammen, der im 14. Jahrhundert gestorben ist.



Königin Elizabeth II. war mit Prinz Philip verheiratet und es gibt viele Berichte über ihre Verwandtschaft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Mitglieder der königlichen Familie ihre Verwandten heiraten. Die Königin ist die dritte Cousine ihres Ehemanns. Prinzessin Victoria und Prinz Albert sind ihre Ururgroßeltern.

Madonna und Camilla Parker, die Ehefrau von König Charles III., sind im neunten Grad miteinander verwandt.



Celine Dion und Justin Bieber, zwei einflussreiche kanadische Musiker, sind miteinander verwandt. Laut einer Website sind sie im zehnten Grad verwandt und haben einen gemeinsamen Ur-Urgroßvater und eine gemeinsame Ur-Urgroßmutter. Die beiden Vorfahren kamen im 17. Jahrhundert aus Frankreich nach Kanada.

Angelina Jolie ist mit der ehemaligen First Lady Hillary Clinton verwandt.

Emma Roberts ist die Nichte von Julia Roberts, die in „Pretty Woman“ mitspielte. Eric Roberts, ihr Vater, ist Julias Bruder.

Kate Middleton, die Frau von Prinz William, und der Regisseur Guy Ritchie sind miteinander verwandt. Sie haben einen gemeinsamen Vorfahren aus dem 18. Jahrhundert. Deshalb war Ritchie auch bei der königlichen Hochzeit 2011 anwesend.

Barack Obama und Brad Pitt sind im zehnten Grad miteinander verwandt. Sie haben einen gemeinsamen Vorfahren aus Virginia, der im 18. Jahrhundert gestorben ist.

Dakota Johnson, bekannt aus „Fifty Shades of Grey“, hat berühmte Eltern und Großeltern in Hollywood. Ihre Mutter ist Melanie Griffith, ihre Großmutter Tippi Hedren und ihr Vater ist der Schauspieler Don Johnson.



Christian Bale, der berühmte Schauspieler mit Oscar-Auszeichnungen, hat eine berühmte Stiefmutter – die Feministin Gloria Steinem. Sie heiratete den Vater des Schauspielers im Jahr 2000, drei Jahre vor dessen Tod. Obwohl Steinem zu Bales Familie gehört, wusste er nichts von der Hochzeit.

Brooke Shields und Glenn Close sind miteinander verwandt. Glenn war sogar die Inspiration für Brooke, um in der Schauspielerei zu beginnen.