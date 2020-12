Diese Schminkfehler machen fast alle!

Schminke ist wie vieles andere eben Geschmackssache, doch diese Fehler sind unverzeihlich und wir scheinen sie alle zu machen…

Gerade befinden sich die meisten im Homeoffice, was die perfekte Möglichkeit bietet neue Looks auszuprobieren. Neben kreativen Outfits und wilden Frisuren ist auch das Schminken für viele ein großes Thema.

Neben der Freiheit, die uns gegeben ist, sind jedoch auch einige Regeln zu befolgen, um einen guten Look zu erzielen. Diese Dinge, wie wird feststellen mussten, gehören nicht zu einem Fashionista-würdigem Look – schade.

Zu viel Puder!

Bake it till you make it? Eher nicht. Obwohl der Trend dazu steigt, über der Foundation und dem Concealer, jede Menge Puder aufzutragen, ist das eher kontraproduktiv. Die Idee dahinter: Man will das Gesicht mattieren und die Produkte fixieren. Was jedoch wirklich passiert ist, dass der überschüssige Puder, Fältchen und Linien im Gesicht betont und uns damit älter aussehen lässt. Weniger ist hier daher mehr!

