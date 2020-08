Diese Serben zeigen wie man Kolo trotz Corona tanzen kann! (VIDEO)

Was wäre ein Sommer ohne bunte Badehosen, Grillabenden und … Kolo? Diese Burschen zeigen wie da trotz Social Distancing möglich ist.

In der Nähe des öffentlichen Badeortes, an dem Fluss Čemernica in Serbien, versammelten sich Freunde, um das gute Wetter zu genießen. Doch was wenn einen die Lust nach Kolo überführt und die Füße bei Ziehharmonika und Geige zu zappeln beginnen?

Diese fünf Burschen haben die Lösung für eine Runde Kolo inklusive social distancing gefunden und das Netz ist begeistert!

„Bravo Čačani!!!Legande!!!Svaka čast!!!To je Srbija!!!“ – „Bravo!!! Ihr Legenden!!! Alle Achtung!!! Das ist Serbien!!!“ „Bravo cacani samo veselo tako se to radi sve mere su ispostovane.“

„Bravo! Habt viel Spaß. So macht man das, alle Maßnahmen wurden beachtet.“

