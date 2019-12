Diese Sternzeichen werden nicht nur einmal heiraten

Der Bund fürs Leben hält bekanntlich nicht immer ewig. Manche Sternzeichen scheinen in der Liebe mehr und andere wiederrum weniger Glück zu haben. Welche von ihnen nach einer missglückten Ehe einen zweiten Versuch wagen, verraten wir euch nun…

Stier

Der willensstarke Stier gibt ungern auf. So versucht er bereits in seiner Ehe alles, um sie am Laufen zu halten. Wenn dies allerdings nicht gelingt, möchte er es dafür bei einem zweiten Versuch umso besser angehen. Ein wahrer Kämpfer eben…

