Diese zwei Serben aus Chicago wurden mit Corona-Patent Millionäre (VIDEO)

Vlasto Dubak und sein Sohn Nebojša haben in den letzten Wochen weltweite Berühmtheit erlangt.

Oder präziser gesagt: Ihre Erfindung, die im Kampf gegen das Coronavirus eine immer wichtigere Rolle spielt. Das Familienunternehmen der beiden namens „Dubak Electrical Group“ konstruierte am Anfang der Krise eine Kamera, die innerhalb von 30 Millisekunden die Körpertemperatur messen kann und so Auskunft über eine potenzielle Infizierung geben kann. Wie die „Serbian Times“ aus Chicago und mittlerweile auch Belgrader Medien berichten, hat sich das Gerät – abgesehen onv der USA – mittlerweile in tausenden Exemplaren nach Europa, China, Japan und Australien verkauft.

Patente weltweit

„Man ruft uns nun von allen Seiten an. Jeder will etwas über unsere Wunderkamera wissen und wir kriegen Bestellungen aus der ganzen Welt. Stadien, Fabriken, Shoppingzentren, Bahnhöfe, Flughäfen…“, erzählt Vlasto Dubak stolz. Das Patent habe man nahezu weltweit geschützt, unter anderem auch in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, Rumänien, Polen, usw.

Die Familie Dubak stammt ursprünglich aus der montenegrinischen Gemeinde Berane. Sie deklarieren sich als Serben.

