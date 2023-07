Diesen Balkan-Star gibt es als Barbie zu kaufen! (FOTO)

Barbie-Puppen sind ein Phänomen, das weltweit Beachtung findet. In diesem globalen Kontext hat eine ganz spezielle Barbie ihren Platz gefunden – die Lepa Brena Barbie. Sie ist zwar kein Original, aber sie zieht in ihrer Heimatregion beachtliche Aufmerksamkeit auf sich und erzielt oft hohe Preise.

Das Museum Jugoslawiens hat dieser einzigartigen Barbie-Puppe einen besonderen Platz auf ihrem Instagram-Account gewidmet. Mit Stolz verkündeten sie: „Während die ganze Welt gespannt auf den neuen Barbie-Film wartet, möchten wir die Lepa Brena Barbie aus unserer Sammlung ins Rampenlicht rücken. Diese besondere Puppe, inspiriert von der berühmten Sängerin, wurde zeitgleich mit ihrem Album „Mir ist alles egal“ auf den Markt gebracht, welches auch den Soundtrack für den Film „Lieben wir uns 3 – Die schöne Brena heiratet“ aus dem Jahr 1990 liefert.

Obwohl sie in dem aktuellen Film-Trubel untergegangen ist, möchten wir diesen bedeutenden jugoslawischen Beitrag zur Barbie-Welt standesgemäß würdigen.“

Zum Paket dieser besonderen Barbie gehörte neben der Puppe im Brena-Stil auch ein schicker Hut und eine exklusive Box. Die Puppe war mit einem kiltähnlichen Kostüm und roten Stiefeln ausgestattet, womit sie in Jugoslawien zum wahren Verkaufshit avancierte. Dieses Outfit erinnert an eine Szene des Films „Hajde da se volimo“ aus dem Jahr 1987, in dem Brena den gleichnamigen Song zusammen mit „Slatki greh“ performte.

Im Anschluss erfreute der Film mit einer Parade von jugoslawischen Schauspieltalenten, untermalt von malerischen Szenen aus Dubrovnik.