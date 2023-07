Brad Pitt prophezeite es: Margot Robbie ist die perfekte Barbie (VIDEO)

Die jüngsten Schlagzeilen um die Hollywood-Schauspielerin Margot Robbie drehen sich nach wie vor hauptsächlich um ihre Rolle im Barbie-Film. Überraschenderweise hatte Brad Pitt einst in der Vergangenheit prognostiziert, dass Robbie die berühmteste Spielzeugpuppe der Welt darstellen könnte – ein Detail, das die Fans in einem alten Videoclip aufgestöbert und zu einem viralen Phänomen gemacht haben.

In einer vergangenen Unterhaltung zwischen den beiden Stars, bezeichnete Pitt Robbie als „Barbie“. Robbie reagierte sichtlich verdutzt auf das unerwartete Kompliment und widersprach mit den Worten: „Nein, bin ich nicht“. Gerade jetzt, wo Robbie tatsächlich in die Rolle von Barbie geschlüpft ist, erfreut sich das Video einer breiten Verbreitung im digitalen Raum.

Mit Robbie’s Transformation in Barbie bei jedem ihrer öffentlichen Auftritte, hat das Internet reichlich Material zu kommentieren. Mit Reaktionen, die von „Er hat die Zukunft vorhergesagt“ bis „Sie wurde geboren, um Barbie zu sein“ und „Er hat seinen Punkt bewiesen“ reichen, ist das Video über alle Maßen populär. Zudem gibt es Stimmen, die behaupten: „Sie ist nicht wie Barbie, sie ist buchstäblich Barbie“, sowie die Frage aufwerfen: „Wie kann sich jemand beleidigt fühlen, wenn Brad Pitt ihn als Barbie beschreibt?“ und schlicht feststellen: „Er hat immer recht“.

Die Welle der Begeisterung, die Robbie’s Darstellung verursacht, kommt auch bei der Schauspielerin selbst an. Sie äußerte sich überrascht über das Fan-Feedback und sagte, sie sei „schockiert über die Liebe, die die Fans diesem Film entgegenbringen. Ich weiß, wie aufgeregt wir über diesen Film waren und ich hoffte, dass auch andere diese Aufregung spüren würden, aber es kam so viel Begeisterung und Aufregung zurück, dass ich sogar schockiert war, sehr schockiert“, ergänzte sie.

Der Film, der die Abenteuer von Barbie (Robbie) und Ken (Ryan Gosling) in der Barbie-Welt zeigt, bis Barbie von düsteren Gedanken ergriffen wird und entdeckt, dass sie flache Füße hat, wird bereits hoch gelobt. Der lange Weg ihrer Suche nach Veränderung und Selbstentdeckung, der mit einer Reise in die reale Welt endet, hat die Kritiker begeistert und Lobeshymnen hervorgebracht wie: „Barbie ist ein Triumph. Ein perfektes Drehbuch, unterstützt von hervorragenden Leistungen, insbesondere von Ryan Gosling, verwandelt das, was ein durchschnittlicher Comedy-Film hätte sein können, in einen scharfen Kommentar über unsere Gesellschaft“ und „Das gesamte Schauspielensemble glänzt, insbesondere Margot Robbie und Ryan Gosling in Rollen, für die sie offensichtlich geboren wurden“.

Ein Fakt am Rande: Es wird gemunkelt, die immensen Bedürfnisse des Films an rosafarbener Farbe für Kulissen und Requisiten hätten einen weltweiten Mangel verursacht.