Reality-Star-Hochzeit: Matora und Anita sagen Ja

An der malerischen Küste von Sveti Stefan in Montenegro haben Jovana Tomic Matora und Anita Stanojlovic in einer prunkvollen Villa, die den stolzen Preis von drei Millionen Euro aufweist, das bedeutsame Wort „Ja“ gewechselt. Ihre Liebesgeschichte nahm ihren Lauf in der sechsten Staffel der beliebten Reality-Show Zadruga.

Es ist für Stanojlovic das erste Mal, dass sie sich in eine Frau verliebt, während Matora schon seit geraumer Zeit offen über ihre sexuelle Präferenz spricht. Die feierliche Zeremonie sah nur einen ausgewählten Kreis von nahen Freunden und Familienangehörigen als Gäste. Ein üppiges Hochzeitsfest ist in der serbischen Hauptstadt Belgrad in Planung.

Ein Schatten auf Anitas Freudentag war allerdings die Abwesenheit ihrer Eltern. Unter den Anwesenden fanden sich auch einige ehemalige Zadruga-Kandidaten, und Marko Djedovic hatte zusammen mit Tamara, einer langjährigen Freundin Matoras aus ihrem Leben vor der Show, die Ehre, Trauzeuge zu sein.

Als der Augenblick gekommen war, die Ehe formal zu besiegeln, agierte Tijana Ajfon als „Brautverkäuferin“ und übergab für 3.000 Euro den Zimmer-Schlüssel. Im Anschluss an diesen Brauch wurde die Trauung offiziell vollzogen, und das Glück der beiden Frauen war unübersehbar.

Anita trägt nun den Familiennamen ihrer Liebsten und heißt nun Anita Tomic.