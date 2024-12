Dieser Anbieter vergibt Gutscheine für Strom und Gas

Die bevorstehende kalte Jahreszeit stellt zahlreiche Wiener Haushalte vor finanzielle Herausforderungen, insbesondere angesichts der steigenden Energiekosten.

Um Betroffenen in dieser schwierigen Lage beizustehen, hat Wien Energie, der größte Energieversorger Österreichs, beschlossen, in den Monaten Dezember bis Februar auf Abschaltungen von Strom-, Gas- und Fernwärmelieferungen bei Zahlungsverzug zu verzichten. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass alle Bewohner während der Wintermonate ein warmes und erleuchtetes Zuhause haben.

Der Wiener Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) betont die Wichtigkeit dieser Initiative von Wien Energie als Ausdruck der Solidarität und des sozialen Engagements der Stadt. Ein warmes Zuhause sei im Winter von entscheidender Bedeutung, und die Stadt stehe zu ihren Bürgern, indem sie deren Energieversorgung in schwierigen Zeiten sicherstelle.

Zusätzlich zu diesem Abschalteverzicht hat Wien Energie ein umfassendes Hilfspaket im Wert von 12 Millionen Euro geschnürt. In enger Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen wie der Caritas, dem Roten Kreuz und der Volkshilfe werden Energiegutscheine an Menschen in finanzieller Notlage verteilt. Diese Gutscheine können verwendet werden, um offene Rechnungen zu begleichen oder laufende Energiekosten zu decken.

Langfristige Hilfestellungen und Unterstützung

Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie, unterstreicht, dass niemand in belastenden Lebenssituationen allein gelassen wird. Die Partnerschaft mit den sozialen Einrichtungen gewährleistet, dass die Unterstützung gezielt bei denjenigen ankommt, die sie am dringendsten benötigen. Betroffene können sich direkt an die Partnerorganisationen wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Lesen Sie auch: Wien Energie kündigt neue Tarife und günstigere Preise anWien Energie gestaltet ab April ihre Tariflandschaft neu. Kunden können sich über günstigere Preise freuen, müssen aber selbst aktiv werden.

Wien Energie kündigt neue Tarife und günstigere Preise anWien Energie gestaltet ab April ihre Tariflandschaft neu. Kunden können sich über günstigere Preise freuen, müssen aber selbst aktiv werden. AK fordert neue Maßnahmen für hohe Strom- und Gaspreise2025 wird für Erdgas- und Stromkunden mit einer finanziellen Mehrbelastung starten. Die Strompreisbremse läuft aus und auch die Elektrizitätsabgabe und der

AK fordert neue Maßnahmen für hohe Strom- und Gaspreise2025 wird für Erdgas- und Stromkunden mit einer finanziellen Mehrbelastung starten. Die Strompreisbremse läuft aus und auch die Elektrizitätsabgabe und der Weihnachtsbeleuchtung: So kannst du bei der Stromrechnung sparenWeihnachtsbeleuchtung kann die Rechnung erhöhen, doch man kann Energie zu sparen. LEDs und Solarlichter bieten effiziente Alternativen.

Darüber hinaus bietet Wien Energie seit über einem Jahrzehnt durch eine eigene Ombudsstelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden an. Diese umfassen beispielsweise zinsfreie Ratenzahlungspläne für Nachzahlungen oder die Anpassung von Abschlagszahlungen.

Darüber hinaus bietet Wien Energie seit über einem Jahrzehnt über eine eigene Ombudsstelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für Privatkunden an. Diese beinhalten beispielsweise zinsfreie Ratenzahlungspläne für Nachzahlungen oder die Anpassung von Abschlagszahlungen.