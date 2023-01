Dieser Balkanstar verdient 100.000 Euro für 5 geplante Konzerte 

Darko Lazic hat eine Tournee in Australien geplant. Medien berichten, dass er dabei eine Menge Geld verdienen wird.

Die Organisatoren haben für den Folksänger fünf Konzerte in Brisbane (25. Januar), Adelaide (27. Januar), Perth (28. Januar), Melbourne (3. Februar) und Sydney (4. Februar) geplant. Für diese fünf Konzerte wird Lazic laut serbischen Medien 160.000 Dollar oder etwa 100.000 Euro verdienen. Sein Honorar ist fix und nicht vom Ticketverkauf abhängig.

Die Tickets sind noch nicht ausverkauft und laut Quellen ist das Interesse des Publikums groß.

„Die Kapazitäten der Clubs, in denen Darko singen soll, sind größer, sie fassen meist über tausend Leute, da können die Tickets nicht so schnell ausverkauft sein. Aber das Interesse an Brisbane und Perth ist groß, sodass die Tickets für diese Orte schnell ausverkauft sein werden. Darko war schon einmal hier und die Leute in Australien lieben seine Musik, daher haben wir keine Zweifel am Erfolg der Tour“, sagte der Gesprächspartner vom Balkan-Medium Kurir, der an der Organisation beteiligt ist.

„Wir haben uns mit ihm auf den Preis für die gesamte Tour geeinigt, es sind 160.000 Dollar. Davon muss er die mitreisende Band bezahlen. Die Kosten für Flugtickets und Hotelübernachtungen trägt die Organisation. Ich muss sagen, dass dies eine der höheren Gebühren ist und viele Sänger, die hierher nach Australien kommen, weniger Geld bekommen. Wenn wir berücksichtigen, dass Darko fünf Konzerte geben wird, bedeutet dies, dass er für jedes von ihnen 32.000 Dollar erhält, was ungefähr 20.000 Euro entspricht. Natürlich zahlt sich die Zusammenarbeit mit ihm auch für uns aus. Ich kann Ihnen sagen, dass der Ticketpreis für sein Konzert in einem Nachtclub in Melbourne 100 US-Dollar (ca. 65 €) betragen wird und die Kapazität 1.500 Personen beträgt, was bedeutet, dass der maximale Gewinn aus den Tickets 150.000 US-Dollar (über 97.000 €) betragen kann. Die Hälfte davon wird jedoch für die Kosten der Aufführung verwendet, wie z.B. Bezahlung des Personals (Kellner, Sicherheit usw.), Raummiete, Steuern und andere“, sagte die Kurir-Quelle.

Neben dem geschäftlichen Erfolg genießt Lazic die Liebe zu Katarina, die er seit seiner Jugend kennt.

Zur Erinnerung. Kürzlich stand Lazic wieder im Rampenlicht, als soziale Netzwerke mit einem Video überschwemmt wurden, in dem er einen 100-Euro-Schein zerreißt, was viele verurteilten.