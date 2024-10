Dieser serbische Schauspieler wird jetzt Ziegenhirt! (FOTOS)

Branko Jankovic, bekannt aus Serien und Filmen wie „Nedelja“, „Toma“, „Koza“ und „Besa“, hat eine facettenreiche Karriere, die weit über die Schauspielerei hinausgeht. Er hat sich als erfolgreicher Landwirt etabliert und betreibt im Dorf Gunjaci, nahe Osecina, eine Ziegenfarm mit rund 800 Tieren. Dort hat er sich der Herstellung von Käse, Milch und Molke gewidmet.

Jankovic lebt mit seiner Frau Natasa und den Kindern Koviljka und Vukadin auf der Farm. Er pendelt in die Hauptstadt Belgrad, wenn berufliche Verpflichtungen dies erfordern. „Ich bereite mich gerade auf die neue Melksaison vor. Aktuell sind unsere Ziegen im Prozess des Lammens, und wir haben in diesem Jahr fast 100 Tonnen Milch verarbeitet“, berichtet Jankovic in einem Gespräch mit der Zeitung Blic.

Innovation und Erholung

Sein Unternehmergeist zeigt sich zudem in der geplanten Erweiterung seines Geschäfts um einen kosmetischen Zweig, der auf den regenerierenden Eigenschaften der Ziegenmilch basiert: „Ziegenmilch ist unglaublich für die Hautregeneration und Feuchtigkeit“, erklärt er.

In Gunjaci hat Jankovic auch ein einzigartiges Erholungsprojekt geschaffen. Sein Dorf bietet fünf kleine Häuser, eine historische Mühle und sogar ein Kino. „Besucher können das ganze Dorf buchen, um die Natur zu genießen“, so Jankovic. Diese naturnahe Erfahrung schließt auch das Vorhandensein traditioneller Werkzeuge ein – eine Anspielung auf das nostalgische ländliche Leben.

Sein Engagement in der Stadt unterstreicht er mit einer Gastrobar auf dem Markt in Belgrad. Diese Initiative bringt ihn näher zu seinen Kunden und fördert das Bewusstsein für die heimische Kulinarik. „Wir müssen zu unseren Wurzeln zurückkehren und die Schönheit Serbiens schätzen“, sagt er.

Lesen Sie auch: Jetzt geht's ums Geld: Simone Lugner schaltet Anwalt ein!Simone Lugner steht im Zentrum eines Erbschaftsstreits im Lugner-Clan, der ihre Zukunft beeinflusst.

Jetzt geht's ums Geld: Simone Lugner schaltet Anwalt ein!Simone Lugner steht im Zentrum eines Erbschaftsstreits im Lugner-Clan, der ihre Zukunft beeinflusst. Diddys 'White Party': Jüngster Gast war sechs Jahre alt (FOTO)Einem Bericht der "New York Post" zufolge fand sich 1999 ein sechsjähriger Junge auf einer der "White Partys" des Rappers wieder.

Diddys 'White Party': Jüngster Gast war sechs Jahre alt (FOTO)Einem Bericht der "New York Post" zufolge fand sich 1999 ein sechsjähriger Junge auf einer der "White Partys" des Rappers wieder. Brad Pitt schimpft im neuen Film auf Jugo (VIDEO)Brad Pitt erregt in Apple's neuer Komödie 'Wolves' Aufmerksamkeit durch die Verwendung eines kroatischen Schimpfwortes.

Jankovic möchte mit seinem vielfältigen Engagement beweisen, dass kleine Unternehmen und Einzelunternehmer erfolgreich sein können. „Ich möchte, dass durch mein Beispiel sichtbar wird, dass sich Unternehmertum lohnen kann“, betont der schauspielende Landwirt, dessen Karriereweg viele inspiriert.