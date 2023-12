Die unerwartete Zutat: Eier in der traditionellen Sarma?

Jede Hausfrau hat ihr kleines Geheimnis, wenn sie ein Gericht zubereitet. Bei Sarma, einem traditionellen Gericht, das in vielen Kulturen tief verwurzelt ist, sollte es jedoch keine großen Geheimnisse geben. Dennoch hat eine Debatte im Internet – gehört ein Ei in die Sarma-Mischung oder nicht?

Auf den sozialen Medien wird eine lebhafte Debatte über Sarma geführt. Einige Befürworter argumentieren, dass ein Ei zur Mischung hinzugefügt wird, um die Zutaten zu binden und das Gericht fester zu machen. Andere protestieren vehement und behaupten, dass ein Ei nichts in Sarma zu suchen hat. In einer Umfrage auf der Seite 24.sata führen derzeit leicht diejenigen, die glauben, dass ein Ei in die Sarma-Mischung gehört. Doch auf welcher Seite stehen Sie?

Um Licht ins Dunkel zu bringen, präsentieren wir Ihnen ein historisches Sarma-Rezept aus dem Jahr 1952. Dieses Rezept wurde von 24sata.hr in dem Buch „Buch für jede Frau“ gefunden, das 1952 in Zagreb, in der kroatischen Bauernpresse, veröffentlicht wurde. Laut diesem Buch gehört ein Ei in Sarma.

Das Rezept enthält neben dem umstrittenen Ei eine Vielzahl von Zutaten, darunter Sauerkraut, gehacktes Rind- und Schweinefleisch, fein gewürfelten Speck, Zwiebeln und Reis. Die Zubereitung erfordert Sorgfalt und Geduld, aber das Ergebnis ist ein köstliches Gericht, das die Traditionen und den Geschmack vergangener Zeiten widerspiegelt.