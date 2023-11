Ikone in der Kneipe, Festkuchen am Tresen: So modern wird Slava gefeiert

In Serbien ist der Namenstag mehr als nur ein Datum im Kalender. Es ist eine tief verwurzelte Tradition, die Familie und Freunde zusammenbringt. Doch wie wird dieser Tag in der modernen serbischen Gesellschaft gefeiert? Und wie hat sich die Tradition im Laufe der Jahre verändert?

Der Namenstag ist in Serbien eine tief verwurzelte Tradition, die weit über das bloße Gedenken an den Namenspatron hinausgeht. Es ist ein Tag, an dem Familien und Freunde zusammenkommen, um zu feiern und Gemeinschaft zu erleben. Doch wie wird dieser besondere Tag in der modernen serbischen Gesellschaft gefeiert? Und wie hat sich die Tradition im Laufe der Jahre verändert?

Marijana aus Belgrad erinnert sich an die Feierlichkeiten ihres Namenstags: „Wir gingen morgens in die Kirche, um den Kuchen zu schneiden, und dann zum Mittagessen mit Verwandten und Freunden ins Restaurant“, erzählte sie der BBC auf Serbisch. Sie und ihr Ehemann haben sich darauf geeinigt, die Feier ins Restaurant zu verlegen, um den Stress zu vermeiden, der mit der Bewirtung von Gästen über mehrere Tage hinweg verbunden ist.

Zu Hause oder im Restaurant?

Auch die Gastronomie hat die Bedeutung des Namenstags erkannt und bietet spezielle Angebote für solche Feierlichkeiten an. „Dieser Feiertrend begann vor vier oder fünf Jahren“, sagte der Besitzer eines Restaurants in Zemun. „Die Gastgeber haben einfach keinen Platz zu Hause, um alle zu bewirten, und es ist sicherlich auch für die Gastgeberinnen einfacher.“

Doch nicht alle sehen diese Entwicklung positiv. Milena aus Belgrad ist der Meinung, dass der Namenstag zu Hause gefeiert werden sollte: „Ich werde nie verstehen, warum aus dem Namenstag eine Party gemacht wird“, sagte sie.

Die Ethnologin und Anthropologin Vesna Marjanovic hat serbische Bräuche seit mehr als 30 Jahren studiert. Sie sieht den Namenstag als „zuerst einen sozialen Akt und dann einen religiösen“.

„So sehr sich die Kirche auch bemüht, es ist mehr oder weniger ein Treffen von Familie, Verwandten und Freunden geblieben“, sagt Marjanovic.

Die Art und Weise, wie der Namenstag in Serbien gefeiert wird, hat sich im Laufe der Jahre verändert. Doch eines bleibt unverändert: Es ist ein Tag der Gemeinschaft, der Familie und Freunde zusammenbringt.