Schwerer Unfall in Brigittenau: Alkofahrer crasht Polizeiauto

In Wien-Brigittenau kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Autofahrer mit einem Polizeiwagen kollidierte.

Gestern Abend kam es in Wien-Brigittenau zu einem Unfall, als ein alkoholisierter Autofahrer mit einem Polizeiwagen kollidierte. Der Beamte im Streifenwagen, der mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr in der Hellwagstraße, wo der 36-jährige Fahrer des Pkw in Richtung Handelskai unterwegs war und der Polizeiwagen sich dahinter befand.

Während der Polizist links zum Überholen ansetzte, zog der 36-Jährige ebenfalls nach links, was zu einem Zusammenstoß führte. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an zwei geparkten Autos. Der Polizist erhielt sofortige medizinische Versorgung und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest ergab, dass der Beamte nicht alkoholisiert war, während beim Autofahrer 0,64 Promille gemessen wurden. Dies führte dazu, dass er seine Fahrt nicht fortsetzen durfte.