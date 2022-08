Dieser Spaß kostete dem Mädchen fast das Leben (VIDEO)

Ein Mädchen hat sich den Spaß erlaubt, ihre Freundin kurz anzuschubsen. Dabei wurde diese fast von einem fahrenden Bus überfahren.

Obwohl sich dieser Unfall 2018 in der Stadt Czechowice-Dziedzice in Polen ereignete, ist das Video des gesamten Ereignisses in den sozialen Netzwerken wieder viral geworden, wenn man bedenkt, dass TikTok-Herausforderungen zu gefährlich geworden sind und dass der Prozentsatz der Todesfälle aufgrund der Teilnahme daran zu groß ist.

In einem Video, das in den letzten Tagen immer häufiger in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, sind zwei Teenager-Mädchen zu sehen, die die Straße hinuntergehen Eine von den Freundinnen stößt die andere aus Spaß unter den Bus. Sie stürzte mit dem Kopf vor die Räder des Fahrzeugs und vermied glücklicherweise das Schlimmste.

Der Busfahrer bemerkte die ganze Situation und hielt an, aber wie man auf dem Video sehen kann, benahm sich die Teenagerin, die ihre Freundin schubste, als wäre der ganze Vorfall ein lustiges Spiel.

Sie war Millisekunden von einem tragischen Ende entfernt.

Das Video zeigt, wie alles aussah und wie tragisch es enden könnte.