Flugbegleiterin enthüllt: Dieses Getränk reduziert Toilettenbesuche!

Haben Sie jemals das ständige Bedürfnis verspürt, während eines Fluges pausenlos die Bordtoilette aufsuchen zu müssen? Eine Luftfahrtspezialistin verrät, wie dieses lästige Problem mit einem einfachen Trick vermieden werden kann: durch den Konsum von alkalischem Wasser.

Der Tipp einer Flugbegleiterin

Die Social-Media-Influencerin Lauren Hero hat auf ihrem TikTok-Profil, das über 6 Millionen Aufrufe verzeichnet, eine Empfehlung einer Stewardess geteilt, welche Art von Wasser für Flugreisen bevorzugt werden sollte, berichtet die New York Post. „Eine Flugbegleiterin riet mir, immer alkalisches Wasser am Flughafen zu kaufen, bevor ich in den Flieger steige. Es hilft, die Häufigkeit von Toilettenbesuchen während des Fluges zu reduzieren, da der Körper es besser absorbieren kann“, erklärt Lauren.

Was ist alkalisches Wasser?

Für Unkundige: Alkalisches Wasser zeichnet sich durch einen pH-Wert aus, der über 7 liegt, im Gegensatz zu herkömmlichem Wasser mit einem niedrigeren pH-Wert. Zahlreiche Experten sind der Ansicht, dass ein pH-Wert über 7 entscheidend für ein optimales Wohlbefinden sein könnte. Verschiedene Wassermarken und Prominente preisen alkalisches Wasser oft als Quelle der Jugend an und behaupten, dass dieses weitaus säurearme Getränk den Menschen eher hydriert und gesund hält, wobei gleichzeitig der Drang zum häufigen Wasserlassen gemindert wird.

Positive Ergebnisse

In einem weiteren TikTok-Beitrag behauptet eine Nutzerin, nach dem Trinken einer großen Flasche alkalischen Wassers während eines vierstündigen Fluges nicht einmal die Toilette aufsuchen zu müssen.

Skepsis unter Fachleuten

Trotz anekdotischer Erfolgsmeldungen zeichnet sich in der Fachwelt eine gewisse Skepsis ab. „Es gibt keinerlei wissenschaftliche Beweise, welche die Behauptung stützen, dass der Konsum von alkalischem Wasser das häufige Bedürfnis, während eines Fluges die Toilette aufzusuchen, signifikant reduziert. Der menschliche Körper verfügt über ein komplexes System zur Regulierung des pH-Wertes, und die Auswirkungen von alkalischem Wasser auf diesen Prozess wären wahrscheinlich vernachlässigbar“, stellt Dr. Kwadwo Kyeremanteng fest.