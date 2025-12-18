Digitaler Euro: EU-Offensive gegen Visa & PayPal

Während Europäer täglich mit Visa, Mastercard und PayPal bezahlen, schmiedet die EU Pläne für digitale Souveränität. Der digitale Euro soll kommen – als staatliche Alternative.

Beim täglichen Bezahlen im Café, beim Online-Shopping oder bei Geldtransfers per App bleibt der internationale Charakter dieser Transaktionen meist unbemerkt. Der europäische Zahlungsverkehr wird überwiegend durch amerikanische Technologie und Unternehmen wie Visa, Mastercard und PayPal abgewickelt. Genau hier soll der digitale Euro ansetzen und Europas Abhängigkeit von ausländischen Zahlungsdienstleistern reduzieren.

Zweieinhalb Jahre nach Projektstart gewinnt die Initiative durch die Einigung der EU-Finanzminister konkrete Gestalt. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bezeichnete den Schritt am Freitag als “wichtigen Meilenstein”. Die ministerielle Übereinkunft fördere die europäische Souveränität, wobei der digitale Euro zum Symbol der digitalen Integration Europas werde. Klingbeil äußerte die Hoffnung auf Zustimmung von Kommission und Europaparlament zum Gesetzespaket, um bei dieser Entscheidung “Tempo zu machen”.

Der digitale Euro stellt keine neue Währung dar, sondern ist lediglich die digitale Variante unseres bekannten Euro. Im Kern dreht sich alles um die Zukunftsfrage des Bezahlens: Welche Zahlungsmethoden werden wir künftig nutzen und wer stellt die nötige Infrastruktur samt Währung bereit? Die Europäische Zentralbank (EZB) soll den digitalen Euro herausgeben und dessen Sicherheit auf Bargeldniveau garantieren. Die Nutzung soll sowohl per Smartphone als auch mit Karten möglich sein. Der pragmatische Gedanke dahinter: Bei schwindendem Bargeldgebrauch im Alltag soll staatliches Geld dennoch präsent und verfügbar bleiben.

Was der digitale Euro nicht ist, lässt sich klar abgrenzen: Er ist keine Kryptowährung wie Bitcoin, kein Spekulationsobjekt und basiert nicht auf einer öffentlichen Blockchain.

Er beschleunigt das Bezahlen nicht, da technisch bereits Echtzeitstandards wie SEPA Instant existieren. Er bietet keinen risikofreien digitalen Tresor, denn Betrug, Phishing und Cyberangriffe bleiben mögliche Gefahren. Zudem ist er für Transaktionen zwischen Menschen konzipiert, nicht für automatisierte Systeme.

Bargeld bleibt

Bedenken bestehen dennoch. Viele fragen sich, ob Bargeld allmählich verschwinden wird oder digitales Bezahlen irgendwann verpflichtend sein könnte. Politik und Notenbank reagieren darauf mit ungewöhnlicher Deutlichkeit. Tatsächlich ist Bargeld keineswegs rückläufig.Erhebungen zeigen, dass es in Österreich nach wie vor das bevorzugte Zahlungsmittel ist und fast überall akzeptiert wird. Bei Testkäufen in rund 2000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen war Barzahlung in 99,4 Prozent der Fälle möglich. Auch im öffentlichen Nahverkehr konnte durchweg bar bezahlt werden. Einschränkungen gab es hauptsächlich bei Behörden, wo vereinzelt keine Barzahlung möglich war. Insgesamt genießt Bargeld in Österreich weiterhin breite Akzeptanz.

Der digitale Euro soll daher als Ergänzung dienen, nicht als Ersatz. Scheine und Münzen behalten ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel. Die EU arbeitet sogar parallel an Regelungen zum ausdrücklichen Schutz der Barzahlung. Wer bar bezahlen möchte, soll dies auch künftig ohne Rechtfertigungsdruck tun können.

Gleichzeitig richtet sich der Fokus nach außen. Derzeit werden wesentliche Teile des Zahlungsverkehrs von privaten Konzernen kontrolliert. Diese Bequemlichkeit hat jedoch Konsequenzen. In geopolitisch unsicheren Zeiten kann Abhängigkeit schnell zur Schwachstelle werden. Der digitale Euro würde erstmals ein öffentliches, europäisches digitales Zahlungsmittel für den Alltag darstellen – keine Plattform oder Konzern, sondern eine eigene Infrastruktur. Für Nutzer soll dies transparent bleiben. Der digitale Euro ersetzt nicht das Bankkonto, sondern ergänzt es. Wer heute mit Karte oder Handy zahlt, erlebt bereits sekundenschnelle Transaktionen. Der digitale Euro verspricht daher keine Beschleunigung des Bezahlvorgangs. Sein Mehrwert liegt woanders: Er bietet eine zusätzliche, öffentliche Option – europäisch, stabil und unabhängig von einzelnen Netzwerken. Händler müssten ihn akzeptieren, um seine Alltagstauglichkeit zu gewährleisten.

Offene Fragen

Bis zur Umsetzung ist jedoch Geduld erforderlich. Das System ist für den Massenbetrieb noch nicht einsatzbereit. Bevor Bürger es tatsächlich nutzen können, muss zunächst das Gesetz verabschiedet werden, gefolgt von mehrjährigen Entwicklungs-, Test- und Einführungsphasen. Vielerorts gilt 2029 als frühestmöglicher Termin für eine breite Verfügbarkeit. Zahlreiche Fragen bleiben offen. Banken befürchten Einlagenabflüsse, Datenschützer fordern klare Grenzen. Die EZB verspricht genau das: Obergrenzen für Guthaben und strengen Schutz der Privatsphäre.

Ein zentrales Versprechen betrifft die Offline-Funktionalität. Bestimmte Zahlungen sollen auch ohne Internetverbindung möglich sein und dabei die gleiche Privatsphäre wie Bargeldzahlungen bieten. Nur Zahler und Empfänger kennen die Details. Gleichzeitig soll Geldwäsche erschwert werden. Der Grad der letztendlichen Anonymität wird politisch entschieden, nicht technisch. Zudem ist ein Haltelimit für die digitale Geldbörse vorgesehen. Der Grundgedanke: Der digitale Euro soll als Zahlungsmittel dienen, nicht als Sparbuch-Ersatz. Über die konkrete Höhe dieser Begrenzung wird noch diskutiert.

Letztlich geht es nicht um Technologie, sondern um Vertrauen. Der digitale Euro soll Kontrolle zurückgewinnen in einem zunehmend unsichtbaren Zahlungsverkehr.

Bargeldnutzer können bei ihrer Präferenz bleiben. Wer digital zahlen möchte, erhält eine staatlich garantierte Alternative. Darin liegt die eigentliche Brisanz dieses Vorhabens.