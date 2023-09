Dinamo Zagreb setzt mit 5:1 Sieg Ausrufezeichen!

In der eindrucksvollen Auftaktpartie der Europa Conference League hat Dinamo Zagreb den FK Astana mit einem fulminanten 5:1 Sieg in die Schranken gewiesen. Ein Sieg, der den Ton für den Rest der Saison setzen könnte.

Das Spiel war von Anfang an eine einseitige Angelegenheit, mit Dinamo Zagreb, die den FK Astana dominierten. Bruno Petkovic führte die Kroaten mit zwei Elfmeter-Toren in der 43. und 53. Minute an. Die Toreflut wurde durch Bulat in der 58. Minute, Marin in der 85. Minute und Halilovic in der 93. Minute fortgesetzt.

Astana konnte lediglich einen Ehrentreffer durch Hovhannisyan in der 78. Minute verbuchen. Dieser Treffer konnte jedoch nicht verhindern, dass die Kasachen eine empfindliche Niederlage einstecken mussten. In der 83. Minute wurde der ehemalige Rapid-Spieler Robert Ljubicic ausgewechselt, was den triumphalen Sieg der Kroaten abschloss.

Abschluss: In den anderen Partien der Europa Conference League gab es ein 1:1-Unentschieden zwischen dem FC Brügge und Besiktas Istanbul. Viktoria Pilsen sicherte sich einen knappen 1:0-Heimsieg gegen KF Ballkani, während Slovan Bratislava Klaksvik mit 2:1 besiegte. Schließlich holten Stefan Schwab und Thomas Murg mit PAOK Saloniki einen umkämpften 3:2-Sieg beim finnischen Champion HJK Helsinki, trotz eines Rückstands in der ersten Halbzeit. Schwab spielte durch, während Murg in der 74. Minute ausgewechselt wurde.

Dieser erste Spieltag der Europa Conference League hielt einige spannende Momente bereit und setzte den Ton für eine aufregende Saison. Mit dem dominanten Sieg von Dinamo Zagreb und den eng umkämpften Partien in den anderen Spielen, können Fußballfans auf der ganzen Welt gespannt auf die kommenden Begegnungen blicken.