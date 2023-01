DIY: Büromensch renoviert sein Haus selbst und spart 40.000 Euro (VIDEO)

Marketingexperte Scott Begaly aus England hat die Renovierungsarbeiten in seinem Haus selbst durchgeführt und dabei nach eigenen Angaben 40.000 Euro gespart.

Die Renovierungsarbeiten dauerten sechs Monate, und Scott hat sich laut eigenen Angaben das gesamte nötige Wissen aus verschiedenen YouTube-Tutorials geholt, berichtet Index.hr über einen Artikel der Daily Mail.

„Da mir alle Facharbeiter abgesagt hatten, fing ich an, mich auf YouTube über verschiedene Bauarbeiten zu informieren, und so lernte ich viel. Als ich die Sanierung des Daches in Angriff nahm, war das anfangs extrem schwierig. Ich hatte Angst, auf das Dach zu klettern, weil ich nicht wirklich wusste, was ich tat“, sagte der 30-jährige Scott.

Das größte Problem trat auf, als er versehentlich den Beton durchbrach und ein Bleirohr traf, weshalb er die Arbeiten abbrechen musste, um das gesamte System zu reparieren, erinnert sich der Bastler.