Djani kassiert für dieses Lied 30.000 Euro! (FOTO)

Der Sänger Radisa Trajkovic Djani sang bei einer Hochzeit in Deutschland, und auch Katarina Grujic, Andreana Cekic und Uros Zivkovic traten mit ihm auf.

Katarina Grujic hat nämlich ein Video auf ihrem Instagram-Profil geteilt, das Djanis Hände voller Geld zeigt. Aber das ist noch nicht alles, die Gäste haben Geld in sein Hemd, um seinen Kopf und sogar in seine Schuhe gesteckt.

– Wenn du denkst, du hast alles gesehen – schrieb Katarina Grujic.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Djani auch als der König der Trinkgelder und der König des Entertainments bekannt ist. Er weiß, wie man eine unglaubliche Summe für einen Song nimmt.

So verdiente er während der Tour in Amerika 30.000 Dollar nur für den Song „Ti me nikad i nisi volela“! Bekannt ist auch, dass der Sänger alle Wünsche erfüllt, so trank er einmal aus seinem Schuh, als ein Gast darum bat.

Teaser: Djani tut alles für die Fans. Er trinkt sogar aus einem Schuh!