Der beliebte Folksänger Radisa Trajkovic Djani beunruhigte viele, als er in sozialen Netzwerken ein Bild von einer Klinik teilte, in der er an eine Infusion verbunden war.

Der Sänger veröffentlichte nämlich einen Post auf seinem Instagram-Profil, in dem er bekannt gab, dass er eine Infusion in einer Klinik bekommt. Es ist bekannt, dass der Sänger ununterbrochen auftritt, was sich auf seine Gesundheit auswirken kann.

Doch der wahre Grund ist ganz ein anderer. Der Sänger hatte eine stürmische Nacht, also beschloss er, seine Immunität zu stärken und seine Kraft mit Vitaminen vollständig wiederzuerlangen. Das war also wieder nur eine Show.

Wir möchten daran erinnern, dass der Sänger Radisa Trajkovic Djani die Öffentlichkeit schockierte, als er auf einer privaten Party aus dem Schuh eines Mannes trank, was zeigt, dass er ein echter Entertainer ist.