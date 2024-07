Djokovic kritisiert nach Sieg respektloses Publikum (VIDEO)

Novak Djokovic, der Tennis-Gigant, fand bei seinem neuesten Triumph in Wimbledon wenig Grund zur Freude. Der serbische Profi zog erfolgreich ins Viertelfinale ein.

Er musste sich jedoch während des Spiels mit den enthusiastischen Fans seines Gegners Holger Rune auseinandersetzen. Obwohl er das Match mit souveränen Sätzen 6:3, 6:4, 6:2 für sich entschied, waren es die Reaktionen der Zuschauer, die für ein Nachspiel sorgten.

Verstecktes Ausbuhen

Während des Wettkampfes kam es zu einer kuriosen Situation: Anstatt üblicher Anfeuerungsrufe motivierten die Fans des dänischen Jungstars Rune ihn mit „Ruuuuuune“-Rufen, die wie Hohn gegen Djokovic klangen. Djokovic, dessen Karriere auf der ATP Tour ihn durch diverse Höhen und Tiefen geführt hat, zeigte sich von den Zwischenrufen unbeeindruckt.

Der langjährige Champion nutzte seine Ansprache nach dem Match, um eine klare Botschaft zu senden. „All denen, die entschieden haben, mich heute nicht zu respektieren, wünsche ich eine guuuuuute Nacht“ kommentierte Djokovic ironisch auf Englisch und legte nach: „Guuuuuute Nacht, sehr guuuuuuute Nacht!“

Aus Erfahrung geformt

Versuche des Moderators, das Publikum zu verteidigen, ließ Djokovic nicht gelten: „Ich bin seit 20 Jahren auf der Tour und weiß, wie es läuft“. Sein Kommentar, er habe in seiner 20-jährigen Karriere bereits in weit feindseligeren Stadien gespielt, unterstrich, dass ihn die Stimmung des Publikums kaum aus der Ruhe bringen kann. Dabei machte er deutlich, dass sein Fokus auf den respektvollen Fans liegt, die zu seiner Leistung auf dem Platz stehen.

Ein Schritt näher am Ziel

Der Sieg über Rune brachte Djokovic nicht nur einen Schritt näher an seinen achten Wimbledon-Titel, der ihn mit dem legendären Roger Federer gleichstellen würde, sondern diente auch als Beweis seiner anhaltenden Dominanz im Tennis. Mit insgesamt 24 Majorsiegen in seiner beeindruckenden Karriere sieht Djokovic seinem nächsten Gegner, dem aufstrebenden Australier Alex de Minaur, im Viertelfinale entgegen. De Minaur, der auf seinen ersten Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale hofft, stellt die nächste Hürde auf dem Weg des Serben dar.