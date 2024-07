Schwanenfamilie verirrte sich auf Bundesstraße (FOTOS)

Eine verirrte Katze löst in Linz eine Verkehrsbehinderung aus. Die Rettungsaktion im Tunnel Niedernhart wird zum Internet-Hit.

Feuerwehr-Helden retten zwei Katzenleben in dramatischer Aktion (FOTOS)

In einer dramatischen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute in Bozen zwei Katzen das Leben gerettet. Die Tiere wurden in einer brennenden Wohnung gefunden und