Unwetter-Alarm! Österreich vor extremen Wetterchaos

Österreich steht vor einer außergewöhnlichen Wetterwoche: Nach ruhigen und warmen Anfangstagen drohen ab Mittwoch heftige Gewitter, die über das gesamte Land fegen könnten. Mit Temperaturen, die vorab auf bis zu 36 Grad klettern, laufen die österreichischen Bürgerinnen und Bürger Gefahr, von einer neuen Welle extremer Unwetter mit Hagel, Orkanböen und möglichen Überflutungen überrascht zu werden.

Wetterwarnungen in Kraft

Die vergangenen Tage haben mit ihrer Unwetterfront große Schäden hinterlassen, doch die bevorstehenden Tage könnten noch heftiger werden. Das Team der UWZ (Unwetterzentrale) hat die Bevölkerung gewarnt, dass bereits am Mittwochvormittag starke Gewitter, ausgehend vom Westen, das Land erfassen werden. Besonders kritisch sieht es bis Freitag aus, mit einer beständigen Gefahr schwerster Gewitterphänomene.

Hochsommerlicher Dienstag vor dem Sturm

Bevor sich das Wetter drastisch ändert, zeigt sich der Dienstag von seiner besten Seite: Sonnenschein dominiert und lässt die Temperaturen auf sommerliche 27 bis 33 Grad steigen. Abgesehen von vereinzelten Gewitterneigungen in der Obersteiermark und den Lechtaler Alpen, erwartet die meisten Regionen Österreichs ein freundlicher und trockener Tag.

Gewitter ziehen auf

Am Mittwoch dann der Umschwung: Besonders im Osten und Süden beginnt der Tag zwar noch mit Sonnenschein, doch Schauer und Gewitter kündigen sich bereits in Vorarlberg und den Nordtiroler Kalkalpen an. Im Laufe des Tages breitet sich das Unwetter weiter aus, bevor am Abend ein Großteil des Landes von Gewittern erfasst wird. Während südliche Winde zuerst noch für Wärme sorgen, wird es mit Ankunft der Unwetter zunehmend stürmischer.

Durchwachsener Donnerstag

Der Donnerstag startet in einigen Teilen Österreichs mit Restschauern, doch schnell setzt sich das sonnige Wetter wieder durch. Besonders im Osten und Süden bleibt es großteils heiter. Im Laufe des Tages steigt jedoch wieder das Unwetterrisiko, insbesondere im Bergland. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin im hochsommerlichen Bereich.

Ausblick auf Freitag

Auch der Freitag beginnt in manchen Regionen Österreichs sonnig, doch insbesondere in Vorarlberg ist von Anfang an mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Im Tagesverlauf breitet sich das Unwetterpotenzial auf weitere Teile Österreichs aus. Mit lebhaftem Südostwind und später stürmischen Westwindbewegungen bleibt das Wettergeschehen dynamisch. Temperaturen zwischen 23 und 35 Grad vervollständigen das Bild einer intensiven Unwetterwoche.