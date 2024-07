Religiöses Motiv: Mann rammt Kirche mehrmals mit LKW

In einer schockierenden Eskalation hat ein 32-jähriger Mann mit einem Zwölf-Tonner eine gezielte und vorsätzliche Attacke auf eine Kirche ausgeführt.

Glück im Unglück: Keine Opfer zu beklagen

Nach ersten Berichten geschah der Vorfall am Montagabend gegen 17 Uhr bei der rumänischen Pfingstkirche Elim in Brunn am Gebirge, Niederösterreich. Der Täter, ein rumänischer Staatsbürger, gab an, dass die Kirche sein Leben zerstört habe und führte dies als Grund an. Die Polizei spricht von einer religiös motivierten Tat.

Glücklicherweise wurden bei diesem dramatischen Vorfall in der Kirche niemand verletzt oder gar getötet. Jedoch musste eine Frau, traumatisiert durch das Geschehen, psychologisch vom Kriseninterventionsteam von Niederösterreich betreut werden.

Zeugenberichte skizzieren Bild des Schreckens

Ein Augenzeuge beschrieb die Ereignisse gegenüber der „Krone“: „Ein ungebremster Lkw ist dort in die Gasse eingebogen, nachdem er über die Kreuzung beim Autohaus gedonnert ist und die Autos dort mehr oder weniger alle zur Seite geschoben hat“. Der Fahrer hatte den LKW noch rechtzeitig im Rückspiegel gesehen, bevor er einem Zusammenstoß knapp ausweichen konnte.

Fahrt hinterlässt Verletzte und Schäden

Anfänglich waren Verletzungen geringfügiger Natur zu vernehmen, darunter Schnittwunden. Doch im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter bereits auf seiner Route von Wien nach Brunn am Gebirge eine Spur der Zerstörung hinterlassen hatte. Er streifte mehrere Fahrzeuge und verletzte eine Passantin, als er auf sie zusteuerte.

Massive Schäden – Einsturzgefahr

Der Angreifer, der in mindestens sechs Anläufen in das Kirchengebäude fuhr, hinterließ dieses einsturzgefährdet. Er wurde von der Polizei noch vor Ort festgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Mann während seiner Amokfahrt möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Erst vor einigen Wochen soll der Mann in ebendieser Kirche für Unruhen gesorgt und eine Bibel zerrissen haben. Die Ermittlungen sind im Gange.