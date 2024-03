dm ruft dieses Essence-Produkt zurück!

dm informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Cosnova ruft aus Vorsorgegründen in Österreich die Produkte „essence nail art STAMPY SET & essence nail art STAMPY DESIGNS“ zurück. Das darin enthaltene Metallplättchen an der Unterseite kann scharfe Kanten aufweisen, sodass bei der Benützung ein gewisses Verletzungsrisiko besteht.

DAN 276453 essence nail art STAMPY SET 01 OS

DAN 276443 essence nail art STAMPY DESIGNS 01 OS

(FOTO: dm)

Um auf Nummer sicher zu gehen, rät die Verbraucherschutzbehörde allen Besitzern des betroffenen Produkts, dieses nicht mehr zu verwenden. Es wird empfohlen, das Produkt umgehend zum Verkaufsstandort zurückzubringen.

dm, eine der führenden Drogeriemarktketten, hat bereits reagiert und nimmt die betroffenen Produkte in allen Filialen zurück. Kunden, die das Produkt in einem DM-Markt erworben haben, können es dort problemlos zurückgeben.

Die Sicherheit der Verbraucher steht an erster Stelle. Deshalb ist es wichtig, diese Warnung ernst zu nehmen und das betroffene Produkt nicht mehr zu verwenden. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von dm oder an die Verbraucherschutzbehörde.