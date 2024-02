Doch nicht Marina? Diese Person hat „Nedelja“ wirklich geschrieben

In der jüngsten Ausgabe der Sendung „Crna hronika“ auf Kurir TV enthüllte der renommierte Journalist, Drehbuchautor und Regisseur Dragan Jakovoljevic einige interessante Fakten über die serbische Musikszene. Im Mittelpunkt stand die wahre Entstehungsgeschichte des Liedes „Nedelja“, einem Hit des verstorbenen Sängers Dzej Ramadanovski. Jakovoljevic behauptet, dass der Text nicht von der bekannten Texterin Marina Tucakovic stammt und die Musik nicht von ihrem Ehemann Aleksandar Radulovic Futa komponiert wurde.

Dragan Jakovoljevic, ein enger Freund von Dzej Ramadanovski und Iso Lero Dzabma, war kürzlich Gast in der Sendung „Crna hronika“ auf Kurir TV. Jakovoljevic, der für seine dokumentarischen Serien bekannt ist, die in Serbien zu den meistgesehenen Sendungen zählen, sprach über die Entstehungsgeschichte des Liedes „Nedelja“.

„Was den Film ‚Nedelja‘ betrifft, gibt es viele Unwahrheiten, und was das gleichnamige Lied betrifft, war es so. Dzamba, wenn er sich mit Neno, seiner Frau, streitet, betrinkt er sich und geht entweder schießen und macht einige Kämpfe oder schreibt Lieder. Er hat viele Lieder für viele Sänger geschrieben. Und er hat Dzej viele mehr Lieder geschrieben, nicht nur ‚Tesko je ziveti'“, erklärte Jakovoljevic.

Inspiration von Dzamba

Jakovoljevic behauptet, dass das Lied „Nedelja“ in einem Moment der Inspiration von Dzamba geschrieben wurde, mit Hilfe von zwei Musikern: „Ich habe kürzlich mit Zoran Smilic gesprochen, der Musiker ist. Es gab auch einen Grga, der in meinem Restaurant spielte, und ich wollte Zoran fragen, wie Grga mit Nachnamen heißt. Dzamba kam eines Abends betrunken und war von allem abgeschnitten. Er schrieb Worte auf eine Serviette. Er war im Gegensatz zu Dzej ein Poet. Sie sagen, Dzej hat ein Lied geschrieben. Was für ein Dzej, er hatte nichts damit zu tun. Dann haben Grga und Zoki Smlic, beide Musiker, die Takte gefangen und diese Melodie gemacht. Genau diese Melodie wurde aufgenommen. Dann lese ich in der Zeitung, dass der Text von Nedelje von Marina Tucakovic geschrieben wurde.“

Diese Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die serbische Musikszene und die Entstehungsgeschichte des Liedes „Nedelja“. Es bleibt abzuwarten, wie die Musikindustrie auf diese Behauptungen reagieren wird.