Der Präsident der Republika Srpska, Milorad Dodik, lobte Russland erneut, insbesondere seine diplomatische Arbeit, und behauptete, dass es Frieden und Stabilität auf der ganzen Welt verbreite.

Dodiks Büro schickte anlässlich des 10. Februar, den Russland als Tag seiner Diplomatie feiert, ein Statement an die Medien. Der Präsident der Republika Srpska nutzte die Gelegenheit, um noch einmal unkritisch alles zu loben, was Moskau tut. Er sieht in den heutigen Diplomaten Russlands, also des Landes, das den Krieg gegen die Ukraine begann, als jemanden, der die Tradition fortsetzt, „indem sie für ihr eigenes Wohl, aber auch für Länder auf der ganzen Welt handeln und eine friedensstiftende Politik führen, mit dem Ziel einer stabilen Zukunft für die Menschheit und Achtung der Grundprinzipien des Völkerrechts sowie der Rolle der Vereinten Nationen“, so Dodik.

Der Präsident behauptete, im Fall von Bosnien und Herzegowina sei es genauso gewesen, Moskau habe sich nämlich konsequent für die Einhaltung des Dayton-Abkommens eingesetzt.

Ihm zufolge schuldet die Republika Srpska dem ehemaligen Botschafter Russlands bei der UN, Vitaly Churkin, „ewige Dankbarkeit“, weil er den UN-Sicherheitsrat daran gehindert habe, eine Resolution zur Verurteilung des Völkermords in Srebrenica zu verabschieden, der im Juli 1995 an Bosniaken seitens der Angehörigen der bosnisch-serbischen Armee und der Polizei begangen wurde. Die Resolution wurde von Großbritannien anlässlich des 25. Jahrestages dieses Verbrechens vorgeschlagen, und Russland legte sein Veto ein.

„Der große Weltdiplomat (Churkin) hat damals seine Rechtschaffenheit, Unbezähmbarkeit und seinen Mut bewiesen“, sagte Dodik, auf dessen Vorschlag in Ost-Sarajevo aufgrund der Abstimmung im Sicherheitsrat eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Danke für das Russlands Nein“ aufgestellt wurde.

Im Jänner löste Dodik einen Skandal mit seiner Entscheidung aus, eine Ehrenmedaille der Republika Srpska ​​an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Hauptanführer der Aggression gegen die Ukraine, zu verleihen.