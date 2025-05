Drama an der Neuen Donau: Kleinkind nach Minuten unter Wasser gerettet

Ein zweijähriger Bub ist heute in den frühen Nachmittagsstunden in der Brigittenauer Bucht in die Neue Donau gestürzt. Die genauen Umstände, die zum Sturz des Kleinkindes ins Wasser führten, sind derzeit noch ungeklärt. Das Kind verbrachte etwa drei bis vier Minuten unter der Wasseroberfläche.

Aufmerksame Passanten schlugen Alarm und verständigten die Einsatzkräfte, wie die Berufsrettung Wien mitteilte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Bub bereits wieder an Land. Es wird vermutet, dass Augenzeugen das Kind aus dem Wasser geborgen hatten.

Erfolgreiche Rettung

Ein Notarzthubschrauber war rasch vor Ort, dessen Besatzung begann umgehend mit der Reanimation des Zweijährigen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen zeigten Erfolg – der kleine Patient war bereits wieder bei Bewusstsein und ansprechbar, als er mit dem Hubschrauber zur weiteren intensivmedizinischen Betreuung in ein Krankenhaus transportiert wurde.