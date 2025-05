Horror-Fund im Wald: 15-Jährige brutal ermordet

Ein grausamer Fund erschüttert die Schweiz: Im Waldgebiet von Berikon wurde eine 15-Jährige tot aufgefunden. Die Polizei konnte bereits Verdächtige festnehmen.

In Berikon im Schweizer Kanton Aargau wurde ein 15-jähriges Mädchen Opfer eines tödlichen Verbrechens. Die Leiche der Jugendlichen entdeckten Einsatzkräfte in einem Waldgebiet nahe dem örtlichen Schützenhaus. Die mutmaßlichen Täter befinden sich bereits in Polizeigewahrsam.

Spaziergänger entdeckten die Jugendliche am Sonntagnachmittag schwer verletzt im Waldgebiet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte verstarb das Mädchen noch vor Ort. Medienberichten zufolge wurde eine dringend tatverdächtige Person festgenommen. Diese soll selbst Verletzungen erlitten haben und befindet sich derzeit unter polizeilicher Bewachung in einem Krankenhaus. Die Person sei aber ansprechbar, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, mitteilte.

Die Ermittler führen eine intensive Spurensicherung durch. Ob sich das Verbrechen tatsächlich im Waldstück ereignete, wo das Opfer aufgefunden wurde, ist noch Gegenstand der Untersuchungen.

Polizeiliche Ermittlungen

Die Kantonspolizei Aargau war nach eigenen Angaben am Sonntagabend im Zusammenhang mit diesem Fall im Einsatz. Wie die Behörde gegenüber „20 Minuten“ bestätigte, werden detaillierte Informationen zu den Umständen des Verbrechens am Montag in einer offiziellen Mitteilung veröffentlicht.

