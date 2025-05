72-Jährige brutal erschlagen – Nachbar in U-Haft

Ein langjähriger Nachbarschaftsstreit endet in tödlicher Gewalt. Mit einem Spaten soll ein 53-Jähriger auf seine Nachbarin eingeschlagen haben.

Nach einem tödlichen Gewaltverbrechen in Graz wurde der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen. Das Landesgericht für Strafsachen in Graz ordnete am Sonntag die Inhaftierung des 53-jährigen Mannes an, der im dringenden Verdacht steht, seine 72-jährige Nachbarin getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft begründete die Maßnahme mit bestehender Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.

Die Festnahme des Verdächtigen erfolgte bereits am Freitag im gemeinsamen Wohnhaus in der steirischen Hauptstadt. Sein auffälliges Verhalten und ein Fluchtversuch während einer polizeilichen Befragung hatten den Verdacht gegen ihn erhärtet. Das Opfer war zuvor zur Mittagszeit mit schweren Kopfverletzungen im Innenhof des Mehrparteienhauses entdeckt worden. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch am Tatort.

Eskalierter Nachbarschaftsstreit

Als Tatmotiv gab der Beschuldigte einen jahrelangen Konflikt mit dem Opfer an, der schließlich eskaliert sei. Laut Obduktionsbericht starb die 72-Jährige durch massive Gewalteinwirkung im Bereich von Gesicht und Hals.

Als Tatwaffe diente offenbar ein Spaten, mit dem der Mann auf sein Opfer eingeschlagen haben soll.

Konflikte zwischen dem Verdächtigen und seinem Opfer sollen in der Vergangenheit sogar vor Gericht ausgetragen worden sein. Die Spannungen zwischen den Nachbarn waren im Wohnhaus bekannt. Mehrere Anrainer berichteten von regelmäßigen und heftigen Auseinandersetzungen, die sich über Jahre hingezogen haben sollen. Zu den konkreten Gründen für die Streitigkeiten laufen derzeit noch Ermittlungen. Offizielle Tatzeugen gibt es nach bisherigem Stand nicht. Die Polizei prüft nun auch frühere Anzeigen und Einsätze im Zusammenhang mit dem eskalierenden Nachbarschaftskonflikt.