1.000 Euro steuerfrei: Diesen Bonus gibts jetzt für Arbeitnehmer

Bis zu 1000 Euro steuerfrei als Belohnung für Leistung – die Regierung lockert die Regeln für Mitarbeiterprämien und setzt gleichzeitig auf Einsparungen.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern in diesem Jahr eine steuerbefreite Prämie von maximal 1000 Euro gewähren. Diese Ankündigung machte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Sonntag. „Wer Leistung bringt, soll dafür belohnt werden,“ erklärte der Minister. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass die Auszahlung dieser Prämie nicht mehr an Kollektivverträge oder betriebliche Vereinbarungen geknüpft ist.

Die Regierung hatte diese Maßnahme bereits Anfang Mai in Aussicht gestellt. Sie ist Bestandteil eines umfassenderen Steuerpakets, das auch Einsparungen vorsieht. Zu diesen zählt unter anderem, dass das beim Finanzminister verbleibende Drittel der „kalten Progression“ (automatische Steuererhöhung durch Inflation) über die gesamte Legislaturperiode einbehalten wird.

⇢ Finanzminister greift zu: 15 Milliarden müssen her – alle zahlen mit

Finanzielle Auswirkungen

Die Sparmaßnahmen summieren sich im laufenden Jahr auf 76 Millionen Euro und sollen im nächsten Jahr bereits 696 Millionen Euro einbringen. Das Paket enthält jedoch auch Entlastungen, beispielsweise für Pendler.

Für die Finanzierung der steuerfreien Mitarbeiterprämien stellt die Regierung laut ihrem Arbeitsprogramm für die Jahre 2025 und 2026 jeweils rund 125 Millionen Euro zur Verfügung. Dies ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorgängerregelung aus dem Jahr 2024, bei der Arbeitgeber noch bis zu 3.000 Euro steuerfrei auszahlen konnten.

⇢ Kürzungen bei Familienleistungen: Kritik an Sparpaket der Regierung

„Der angekündigte steuerfreie Leistungsbonus ist ein richtiger Schritt, um gezielt Anreize für individuelle Leistung zu setzen und besonders engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichtbar zu belohnen. Das Instrument hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt“, betonte die IV.

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßte am Sonntag die Initiative.