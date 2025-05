Großfahndung: Frau auf offener Straße erschossen

Tödliche Schüsse erschüttern das beschauliche Maria Alm. Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau fahndet die Polizei intensiv nach ihrem Ex-Partner.

In Maria Alm im Salzburger Bezirk Zell am See kam es am Samstag kurz nach Mitternacht zu einem tödlichen Gewaltverbrechen. Eine Frau wurde auf offener Straße durch Schüsse getötet. Die Ermittlungsbehörden haben eine großangelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand richtet sich der Tatverdacht gegen den früheren Lebensgefährten des Opfers. Nähere Informationen zur Identität, zum Tathergang oder Motiv liegen derzeit noch nicht vor.

⇢ Eifersuchts-Alarm: Diese Alltagssituationen zerstören Ihr Liebesglück