Mord in Favoriten: Passant erschlagen und Tat mit Handy gefilmt

Ein nächtlicher Überfall endet tödlich, der Täter filmt seine Gewalttat. Nach einem anonymen Hinweis klicken in Wien-Favoriten die Handschellen.

In der Nacht zum 15. Mai entdeckten Passanten einen schwer verletzten 27-Jährigen auf der Grenzackerstraße in Wien-Favoriten. Der Mann lag blutend vor einer Tankstelle. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte verstarb der bengalische Staatsbürger nach zweitägigem Kampf am Samstag im Krankenhaus. Die Ermittler stellten Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung fest und zogen sowohl einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht als auch ein Gewaltverbrechen in Betracht. Die Kriminalpolizei nahm umgehend Ermittlungen auf.

Tatverdächtiger gefasst

Ein anonymer Hinweis führte die Wiener Polizei am 23. Mai zu einem Tatverdächtigen. Ein 21-jähriger Pakistani wurde daraufhin am Samstagmorgen in seiner Wohnung in Favoriten festgenommen. Als Tatmotiv vermuten die Ermittler pure Mordlust.

Der Verdächtige soll sein Opfer während eines Spaziergangs überfallen und so lange auf den 27-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser regungslos am Boden lag. Besonders verstörend: Der mutmaßliche Täter, der den Behörden bereits bekannt war, filmte Teile seiner Gewalttat mit dem Handy. Dieses Videomaterial konnte bei der Festnahme sichergestellt werden.

Die Unschuldsvermutung gilt.